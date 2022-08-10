Китай відправив у космос 16 нових супутників
Із космодрому Тайюань у провінції Шаньсі (Північний Китай) 10 серпня успішно стартували 16 нових китайських супутників
Про це передає "Укрінформ", з посиланням на "Сіньхуа".
Запуск нових супутників, у тому числі Цзилінь-1 Гаофень 03Д09 та Юньяо-1 04-08, був здійснений о 12:50 за пекінським часом за допомогою ракети-носія "Чанчжен-6".
Усі супутники були виведені на задані орбіти.
Наголошується, що нова група супутників в основному використовуватиметься в таких галузях, як комерційне дистанційне зондування, а також для отримання зображень атмосфери.
Для ракет-носіїв серії "Чанчжен" цей політ став 432-м за рахунком.
- Відзначимо, що напередодні SpaceX також успішно вивела на орбіту понад пів сотні супутників Starlink.
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