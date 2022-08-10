Про це передає "Укрінформ", з посиланням на "Сіньхуа".

Запуск нових супутників, у тому числі Цзилінь-1 Гаофень 03Д09 та Юньяо-1 04-08, був здійснений о 12:50 за пекінським часом за допомогою ракети-носія "Чанчжен-6".

Усі супутники були виведені на задані орбіти.

Наголошується, що нова група супутників в основному використовуватиметься в таких галузях, як комерційне дистанційне зондування, а також для отримання зображень атмосфери.

Для ракет-носіїв серії "Чанчжен" цей політ став 432-м за рахунком.

Відзначимо, що напередодні SpaceX також успішно вивела на орбіту понад пів сотні супутників Starlink.

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