Китай викликав послів європейських держав через заяву G7 щодо Тайваню
Міністерство закордонних справ Китаю викликало європейських дипломатів, щоб висловити їм протест у зв’язку із заявою G7 та ЄС з критикою військових навчань Китаю довкола Тайваню
Про це повідомляє Associated Press.
В МЗС повідомили, що зустріч відбулася ввечері у четвер, 4 серпня, дипломатам висловили протест у зв’язку з "втручанням у внутрішні справи Китаю". Послів яких саме європейських держав викликали, не уточнюють.
Раніше Китай скасував зустріч голови МЗС з японським колегою через заяву Групи семи про те, що для військових навчань Китаю немає приводу.
Країни Групи семи та Євросоюз у своїй заяві критикують проведення Китаєм військових навчань довкола Тайваню після візиту на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, зауваживши, що це не можна вважати приводом для агресивної військової діяльності.
Визначені Китаєм зони для навчань розташовані довкола Тайваню і місцями перекривають ділянки, які Тайвань вважає своїми територіальними водами, подекуди - впритул до важливих портів. Керівництво Тайваню звинувачує Китай у де-факто блокаді.
Напередодні Японія заявила, що китайські ракети вперше впали в її води.
- 4 серпня Китай розпочав військові навчання з бойовою стрільбою в шести зонах навколо Тайваню. Зазначається, що навчання проходитимуть з живими стрільбами та триватимуть до 7 серпня.
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