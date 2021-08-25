Китай запустить у космос 36 супутників для прогнозування стихійних лих

Про це повідомляє Сіньхуа.

Як зазначається, до кінця травня 2023 року Китай планує запустити 36 низькоорбітальних супутників дистанційного зондування Землі, призначених для прогнозування стихійних лих і моніторингу надзвичайних ситуацій (НС) у містах.

Проєкт було запущено 24 серпня на космодромі Веньчан острівної провінції Хайнань на півдні Китаю. Його розробником є ​​компанія Tianjin Satcom Geohe Technologies.

Заступник завідувача Центром гідрогеологічних та екогеологічних досліджень при Управлінні геологічної розвідки КНР, голова правління згаданої компанії Го Цзяньцян зауважив, що очікується, що перший супутник буде запущено у червні 2022 року, а до кінця травня 2023 року буде запущено всі 36 супутників, які сформують супутникову групу.

Супутники надаватимуть зображення з високою роздільною здатністю, які допоможуть зафіксувати міліметрові геологічні деформації. Це дасть можливість прогнозувати обвали, зсуви, осідання та інші геологічні катастрофи і тим самим підвищити ефективність екстреного реагування на НС в містах.

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