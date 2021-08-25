Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Китай запустить у космос 36 супутників для прогнозування стихійних лих

Китай запустить у космос 36 супутників для прогнозування стихійних лих

25 серпня, 2021 середа
16:10
Світ Китай космос

До кінця травня 2023 року Китай запустить 36 супутників для прогнозування стихійних лих

Про це повідомляє Сіньхуа.

Як зазначається, до кінця травня 2023 року Китай планує запустити 36 низькоорбітальних супутників дистанційного зондування Землі, призначених для прогнозування стихійних лих і моніторингу надзвичайних ситуацій (НС) у містах.

Проєкт було запущено 24 серпня на космодромі Веньчан острівної провінції Хайнань на півдні Китаю. Його розробником є ​​компанія Tianjin Satcom Geohe Technologies.

Заступник завідувача Центром гідрогеологічних та екогеологічних досліджень при Управлінні геологічної розвідки КНР, голова правління згаданої компанії Го Цзяньцян зауважив, що очікується, що перший супутник буде запущено у червні 2022 року, а до кінця травня 2023 року буде запущено всі 36 супутників, які сформують супутникову групу.

Супутники надаватимуть зображення з високою роздільною здатністю, які допоможуть зафіксувати міліметрові геологічні деформації. Це дасть можливість прогнозувати обвали, зсуви, осідання та інші геологічні катастрофи і тим самим підвищити ефективність екстреного реагування на НС в містах.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Наука
Китай
Стихійне лихо
супутник
надзвичайні ситуації
Читайте також:
газ
24 серпня, 2021 вiвторок
Росія заявила, що готова обійтися без транзиту газу через Україну
23 серпня, 2021 понедiлок
Рятувальники попередили про шторм та підйом рівнів води у річках: в яких областях очікувати
24 серпня, 2021 вiвторок
"Хотів привернути увагу": поліція затримала чоловіка, який облив фарбою сходи КМДА
Київ
+23
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.62
    Купівля 26.62
    Продаж 26.86
  • EUR
    Купівля 31.12
    Продаж 31.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
25 серпня
17:22
В аеропорту "Бориспіль" затримали іноземця: його розшукував Інтерпол
17:00
Яку погоду очікувати українцям у вересні: прогноз від Укргідрометцентру
16:59
Промвиробництво в Україні за сім місяців скоротилося до 1,8%, - Держстат
16:55
У Вакарчука народився син
16:51
кіберполіція
Кіберполіція заблокувала роботу незаконного онлайн-кінотеатру з прибутком понад 15 млн грн
16:49
Олена Федота
Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
16:46
Інтерв’ю
Яковина
"Я був всесоюзною сенсацією: першим молодим некомуністом-художником, який став головою обласної ради", - Микола Яковина
16:39
Вивозили породи вантажівками: СБУ викрила розкрадання українських надр на 70 млн грн
16:36
Окупанти розмістили з порушенням ліній відведення понад 100 одиниць забороненої техніки на Донбасі
16:27
В парламенті Вірменії сталася бійка після звинувачень ексміністра оборони в продажі "білих квитків" до війська
16:09
Мінекономіки
Мінекономіки пропонує посилити захист прав інтелектуальної власності: законопроєкт винесено на обговорення
15:55
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson заявила, що після другої дози вакцини рівень антитіл підвищився в 9 разів
15:52
COVID-cертифікат в "Дії" можна згенерувати в декілька кліків, - Федоров
15:48
Володимир Путін
У Росії олімпійських чемпіонів перед зустріччю з Путіним посадять на тижневий карантин
15:45
В Китаї школярі вивчатимуть предмет "Думки Сі Цзіньпіна"
15:44
вакцинація
Вчителів Івано-Франківська преміюють за COVID-щеплення до кінця літа
15:43
Сергій Марченко
Марченко очікує перевиконання держбюджету за доходами у 2021 році
15:36
Афганістан
На території Афганістану залишається ще близько 90 українців, – МЗС
15:21
Денис Бойко (ліворуч) та Віталій Миколенко
Петраков довикликав до збірної України голкіпера "Динамо"
15:13
коронавірус
Розвідка США не змогла остаточно довести походження коронавірусу з лабораторії в Ухані через брак доказів, - ЗМІ
15:13
кордон
Уряд змінив правила прикордонного режиму в районах біля лінії розмежування
14:57
Громадянин Ізраїлю стріляв в Умані, одна людина в лікарні
14:47
Анатолій Безсмертний
Клуб УПЛ залишився без головного тренера
14:42
Ілля Кива
Проти Киви відкрили справу за образу кримських татар
14:41
"Солодкий сон Путіна": великий Герб може стати першим кроком до федералізації України, - експерт
14:36
В Україні оголосили штормове попередження: які регіони накриє негода
14:29
Nirvana
Голий малюк з обкладинки альбому Nirvana виріс і подав до суду за поширення порнографії
14:26
Олена Федота (ліворуч)
Україна здобула ще три срібла Паралімпіади-2020
14:19
Північний потік
Оператор "Північного потоку-2" програв суд в Німеччині щодо звільнення від правил ЄС
14:19
СБУ викрила чиновників Черкаської ОДА на розкраданні держкоштів
Привласнили майже мільйон на ремонті лікарні: СБУ викрила чиновників Черкаської ОДА на розкраданні держкоштів
14:16
Лев Захарчишин
"Коли 70% українців відчують себе україноцентричними, – найперше політично, – тоді ми незворотно станемо незалежними", − Левко Захарчишин
14:00
зона ООС
Мер Борисполя назвав ім'я військового, якого вбили окупанти на День Незалежності
13:52
Дмитро Кулеба
"У Росії палає": Кулеба назвав "істеричною" реакцію РФ на Кримську платформу
13:45
Андрій Лунін
Збірна України перед матчами відбору ЧС-2022 втратила ще одного голкіпера
13:45
Два роки незаконно рубали ліс: на Київщині затримали чиновників, що нашкодили державі на 13 млн грн
13:42
Белавіа
Україна повідомила Белавіа про продовження заборони на польоти до жовтня, - перевізник
13:36
Таліби просять жінок не виходити на вулицю "з міркувань безпеки"
13:27
Майя Пирогова
РФ зірвала роботу гуманітарної підгрупи ТКГ щодо Донбасу, - українська делегація
13:27
ЧАЕС
У зоні ЧАЕС відкрили сховище ядерних відходів
13:23
Віталій Безгін
У ОРДЛО не буде окремого статусу в Конституції, - нардеп Безгін
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV