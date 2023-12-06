Китай запустив першу у світі АЕС із високотемпературним газоохолоджуваним реактором
У середу, 6 грудня, Китай оголосив про запуск у комерційну експлуатацію ядерного енергоблока China Huaneng, який є першим у світі високотемпературним реактором із газовим охолодженням
Про це йдеться у повідомленні Національного енергетичного управління Китаю.
Зазначається, що китайська установка відрізняється від традиційних ядерних реакторів тим, що з виробництва електроенергії замість води нагрівається гелій.
За даними енергетичного управління КНР, реактор з газовим охолодженням "є міжнародно визнаною ядерною технологією четвертого покоління". Він має широкі перспективи комерційного застосування у галузі виробництва електроенергії, комбінованого виробництва тепла.
Реактор також пристосований для автоматичного відключення, якщо щось піде не так - на відміну від деяких дуже старих систем, яким для спрацювання заходів безпеки була потрібна електрика, що призвело до аварії на АЕС "Фукусіма" в Японії у 2011 році.
Повідомляється, що реактор будується уже понад десять років. Будівництво розпочалося у 2012 році, а перша електроенергія була вироблена у 2021 році.
- У вересні стало відомо, що Туреччина наближається до підписання угоди з Китаєм про будівництво нової атомної електростанції, що може значно допомогти Анкарі знизити імпорт нафти та газу.
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