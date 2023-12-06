Китай запустив першу у світі АЕС із високотемпературним газоохолоджуваним реактором

Про це йдеться у повідомленні Національного енергетичного управління Китаю.

Зазначається, що китайська установка відрізняється від традиційних ядерних реакторів тим, що з виробництва електроенергії замість води нагрівається гелій.

За даними енергетичного управління КНР, реактор з газовим охолодженням "є міжнародно визнаною ядерною технологією четвертого покоління". Він має широкі перспективи комерційного застосування у галузі виробництва електроенергії, комбінованого виробництва тепла.

Реактор також пристосований для автоматичного відключення, якщо щось піде не так - на відміну від деяких дуже старих систем, яким для спрацювання заходів безпеки була потрібна електрика, що призвело до аварії на АЕС "Фукусіма" в Японії у 2011 році.

Повідомляється, що реактор будується уже понад десять років. Будівництво розпочалося у 2012 році, а перша електроенергія була вироблена у 2021 році.