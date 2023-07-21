Китай запустив у космос 4 нових супутники метеорологічного угруповання
У четвер, 20 липня, Китай за допомогою ракети-носія Kuaizhou-1A запустив у космос чотири нові супутники метеорологічного угруповання Tianmu-1
Про це інформує Xinhua.
Зазначають, що супутники запустили у космос із Центру запуску супутників Цзюцюань близько 11:20 за пекінським часом. Вони успішно вийшли на заплановану орбіту. Їх використовуватимуть для надання комерційних послуг метеорологічних даним.
Зазначають, що це 21-й запуск із використанням комерційної ракети Kuaizhou-1A.
- У Китаї 9 липня з космодрому Цзюцюань, що на північному заході країни, запустили у космос новий експериментальний супутник.
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