Китай запустив з морської платформи в космос два супутники

Про це повідомляє Сіньхуа.

У п'ятницю, 7 жовтня, близько 21:00 за пекінським часом з пускової платформи в Жовтому морі за допомогою ракети-носія Long March-11 у космос стартували експерементальні супутники CentiSpace-S5/S6, оснащені системою посилення супутникової навігації LEO. Вони успішно вийшли на задану орбіту.

Супутники будуть використовувати для моніторингу роботи глобальної навігаційної супутникової системи в режимі реального часу.

Також CentiSpace-S5/S6 слугуватимуть для проведення випробувань посилення навігації та міжсупутникового лазерного зв’язку.

Для ракет-носіїв серії Long March це був 441 запуск супутників.

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