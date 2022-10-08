Китай запустив з морської платформи в космос два супутники
У Китаї успішно запустили в космос два експерементальні супутники з пускової платформи в Жовтому морі
Про це повідомляє Сіньхуа.
У п'ятницю, 7 жовтня, близько 21:00 за пекінським часом з пускової платформи в Жовтому морі за допомогою ракети-носія Long March-11 у космос стартували експерементальні супутники CentiSpace-S5/S6, оснащені системою посилення супутникової навігації LEO. Вони успішно вийшли на задану орбіту.
Супутники будуть використовувати для моніторингу роботи глобальної навігаційної супутникової системи в режимі реального часу.
Також CentiSpace-S5/S6 слугуватимуть для проведення випробувань посилення навігації та міжсупутникового лазерного зв’язку.
Для ракет-носіїв серії Long March це був 441 запуск супутників.
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