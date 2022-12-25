Китай заявив, що провів воєнні навчання біля Тайваню у відповідь на "провокацію"
У неділю, 25 грудня, Китай заявив про проведення воєнних навчань у повітряному та морському просторі навколо Тайваню у відповідь на так звану провокацію з боку острова та США
Про це повідомляє Reuters.
Східне командування Народно-визвольної армії Китаю заявило, що було проведене "сумісне патрулювання, перевірка бойової готовності та навчання зі завдавання вогневих ударів" навколо Тайваню.
"Це рішуча відповідь на нинішню ескалацію змови та провокації з боку США та Тайваню. Китай застосує всі необхідні міри для рішучого захисту національного суверенітету та національної цілісності", - заявили у командуванні.
Міністерство оборони Тайваню відмовилось від коментарів.
- Наприкінці листопада лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що питання незалежності Тайваню є червоною лінією у відносинах між країнами. І Пекін ніколи не погодиться "на відокремлення Тайваню від Китаю".
- 22 грудня китайські літаки увійшли в південно-східну зону протиповітряної оборони Тайваню, тайванську авіацію підняли в повітря.
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