Про це повідомляє Reuters.

Східне командування Народно-визвольної армії Китаю заявило, що було проведене "сумісне патрулювання, перевірка бойової готовності та навчання зі завдавання вогневих ударів" навколо Тайваню.

"Це рішуча відповідь на нинішню ескалацію змови та провокації з боку США та Тайваню. Китай застосує всі необхідні міри для рішучого захисту національного суверенітету та національної цілісності", - заявили у командуванні.

Міністерство оборони Тайваню відмовилось від коментарів.

Наприкінці листопада лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що питання незалежності Тайваню є червоною лінією у відносинах між країнами. І Пекін ніколи не погодиться "на відокремлення Тайваню від Китаю".

22 грудня китайські літаки увійшли в південно-східну зону протиповітряної оборони Тайваню, тайванську авіацію підняли в повітря.

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