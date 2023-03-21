Китай "з'їсть" Росію й не помітить, - дипломат Огризко
Дипломат, міністр закордонних справ у 2007-2009 рр., керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко зазначив, що рішенням МКС Путіна перетворено на живий політичний труп
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Росія, яка обслуговувала енергетичні потреби Заходу, зараз переводить стрілки на енергетичне обслуговування Китаю. Про центри впливу з полюсом у Москві вже не йдеться. Керівником Росії є людина, якій запропоновано приїхати до Гааги, і це запрошення безстрокове. Очевидно, що Путін відчуває себе надзвичайно погано. Рішенням МКС Путіна перетворено на живий політичний труп", - наголосив Огризко.
Дипломат також підкреслив, що Путін не дивиться в очі Сі Цзіньпіню, і це є ознакою психологічної слабкості.
"Є гієни у світовій політиці, які з задоволенням будуть харчуватися й такою їжею. У цьому випадку Китай виступає в ролі гієни, яка з'їсть й не помітить те, що з'їла. Росія, що претендувала на світове лідерство, втрачає на очах, і це тільки початок процесу. Для Сі Цзіньпіня візит у Москву є токсичним. Він приїхав тільки для того, щоб ще більше прив'язати до себе Росію. Зробити так, щоб Путін знав своє місце", - підсумував Огризко.
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- Держсекретар США Ентоні Блінкен припусктив, що візит очільника КНР у Москву свідчить про намір Китаю забезпечити "дипломатичне прикриття" для "звірств, скоєних Росією в Україні" замість того, щоб засуджувати їх.
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