Китай "з'їсть" Росію й не помітить, - дипломат Огризко

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Росія, яка обслуговувала енергетичні потреби Заходу, зараз переводить стрілки на енергетичне обслуговування Китаю. Про центри впливу з полюсом у Москві вже не йдеться. Керівником Росії є людина, якій запропоновано приїхати до Гааги, і це запрошення безстрокове. Очевидно, що Путін відчуває себе надзвичайно погано. Рішенням МКС Путіна перетворено на живий політичний труп", - наголосив Огризко.

Дипломат також підкреслив, що Путін не дивиться в очі Сі Цзіньпіню, і це є ознакою психологічної слабкості.

"Є гієни у світовій політиці, які з задоволенням будуть харчуватися й такою їжею. У цьому випадку Китай виступає в ролі гієни, яка з'їсть й не помітить те, що з'їла. Росія, що претендувала на світове лідерство, втрачає на очах, і це тільки початок процесу. Для Сі Цзіньпіня візит у Москву є токсичним. Він приїхав тільки для того, щоб ще більше прив'язати до себе Росію. Зробити так, щоб Путін знав своє місце", - підсумував Огризко.