Сі Цзіньпін запросив Путіна до Китаю з візитом
Лідер КНР Сі Цзіньпін запросив російського диктатора Володимира Путіна відвідати цього року Китай з візитом - Читайте більше на Еспресо
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Сі Цзіньпін запросив Путіна відвідати Пекін у 2023 році під час свого візити до Росії, який він здійснює з 20 до 22 березня.
"Я вчора запросив президента Путіна у зручний для нього час цього року відвідати Китай з візитом, оскільки цього року в Китаї відбудеться третій міжнародний форум у рамках "Одного поясу – одного шляху". У попередніх двох форумах президент Путін взяв участь", - сказав Сі Цзіньпін.
Востаннє Путін відвідував Китай у лютому 2022 року перед повномасштабним вторгненням в Україну, коли поїхав на відкриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні.
- 20 березня, в Москві відбулася неформальна зустріч Сі Цзіньпіна з Володимиром Путіним. Вона тривала 4,5 години. Офіційна зустріч відбудеться 21 березня
- Держсекретар США Ентоні Блінкен припусктив, що візит очільника КНР у Москву свідчить про намір Китаю забезпечити "дипломатичне прикриття" для "звірств, скоєних Росією в Україні" замість того, щоб засуджувати їх.
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