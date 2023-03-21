Сі Цзіньпін запросив Путіна до Китаю з візитом

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Сі Цзіньпін запросив Путіна відвідати Пекін у 2023 році під час свого візити до Росії, який він здійснює з 20 до 22 березня.

"Я вчора запросив президента Путіна у зручний для нього час цього року відвідати Китай з візитом, оскільки цього року в Китаї відбудеться третій міжнародний форум у рамках "Одного поясу – одного шляху". У попередніх двох форумах президент Путін взяв участь", - сказав Сі Цзіньпін.

Востаннє Путін відвідував Китай у лютому 2022 року перед повномасштабним вторгненням в Україну, коли поїхав на відкриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні.