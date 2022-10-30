Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Китай зробив серйозну заявку на двополярний світ. Оскільки Китай вже давно хоче проставити справу таким чином, що у світі є дві великі держави. Кожна з них буде мати власну сферу впливу. Сфера впливу США є демократичною, або вільного світу. Сфера впливу Китаю буде називатись якісь по-іншому. Ми звикли називати її авторитарною", - пояснив Пекар.

Економічний експерт наголосив, що в Китаї існує складна подвійна політика.

"Багато авторитарних країн світу не підтримують вісь Росія-Китай-Іран-Північна Корея. Тому для Китаю буде дуже складно працювати в цьому сенсі. Оскільки в Китаї існує дуже складна подвійна політика. Китай має політичні інтереси якомога сильніше протистояти США. Водночас, в Китаї мають економічні інтереси, які полягають в потужній торгівлі з США", - додав він.

12 жовтня генеральний директор Бюро національної безпеки Тайваню Чень Мін-Тун заявив, що Китай вивчає досвід війни в Україні для розробки власної стратегії "гібридної війни" проти Тайваню

13 жовтня Білий дім представив стратегію національної безпеки, згідно з якою Китай є найсерйознішим викликом глобальному порядку

21 жовтня у ВМС США заявили, що конфлікт Китаю та Тайваню може початись у цьому або наступному році