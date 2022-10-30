Китай зробив серйозну заявку на двополярний світ, - економічний експерт Пекар
Економічний експерт Валерій Пекар вважає, що в Китаї серйозно переглядають власні сфери впливу
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Китай зробив серйозну заявку на двополярний світ. Оскільки Китай вже давно хоче проставити справу таким чином, що у світі є дві великі держави. Кожна з них буде мати власну сферу впливу. Сфера впливу США є демократичною, або вільного світу. Сфера впливу Китаю буде називатись якісь по-іншому. Ми звикли називати її авторитарною", - пояснив Пекар.
Економічний експерт наголосив, що в Китаї існує складна подвійна політика.
"Багато авторитарних країн світу не підтримують вісь Росія-Китай-Іран-Північна Корея. Тому для Китаю буде дуже складно працювати в цьому сенсі. Оскільки в Китаї існує дуже складна подвійна політика. Китай має політичні інтереси якомога сильніше протистояти США. Водночас, в Китаї мають економічні інтереси, які полягають в потужній торгівлі з США", - додав він.
- 12 жовтня генеральний директор Бюро національної безпеки Тайваню Чень Мін-Тун заявив, що Китай вивчає досвід війни в Україні для розробки власної стратегії "гібридної війни" проти Тайваню
- 13 жовтня Білий дім представив стратегію національної безпеки, згідно з якою Китай є найсерйознішим викликом глобальному порядку
- 21 жовтня у ВМС США заявили, що конфлікт Китаю та Тайваню може початись у цьому або наступному році
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.35
Купівля 39.35Продаж 40.04
-
EUR
Купівля 38.47Продаж 39.31
- Актуальне
- Важливе