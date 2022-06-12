Китай звинуватив США у спробі "захопити" підтримку в Азії, щоб використати її проти Пекіна

Про це повідомляє Associated Press News.

Міністр оборони Китаю генерал Вей Фенхе назвав "непристойними звинуваченнями" заяву міністра оборони США Ллойда Остіна про те, що Китай спричиняє нестабільність своїми претензіями на самоврядний острів Тайвань та збільшує там військову діяльність.

Остін наголосив на необхідності багатостороннього партнерства з країнами Індо-Тихоокеанського регіону, що, за словами Вей, було спробою загнати Китай у кут.

"Жодна країна не повинна нав'язувати свою волю іншим або залякувати інших під виглядом багатосторонності. Ця стратегія, яка намагається створити ексклюзивну невелику групу в ім’я вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, щоб захопити країни нашого регіону та націлити на одну конкретну країну - стратегія створення конфлікту та конфронтації, щоб стримувати й оточувати інших”, - заявив Вей.

Зазначається, що Китай швидко модернізує свою армію та прагне розширити свій вплив та амбіції в Тайвані, підписавши нещодавно угоду про безпеку з Соломоновими островами,

Вона дає можливість створення китайської військово-морської бази в Тихому океані. Крім того, минулого тижня було затверджено проєкт розширення морського порту в Камбоджі, який може дати Пекіну опору в Сіамській затоці.

11 червня міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв надалі підтримувати Тайвань на тлі агресивної риторики Китаю.

Пізніше міністр оборони Китаю знову пригрозив війною у разі спроб проголосити незалежність Тайваню.

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