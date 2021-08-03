Китайська приватна космічна компанія успішно протестувала зліт та посадку ракети-носія

Про це розповідає Spasenews.



Повідомляється, що семиметрова ракета злетіла на висоту 10 метрів, після чого зависла у повітрі та вдало приземлилася.



Ракета Nebula-M від Deep Blue Aerospace має висоту 7,3 метри. Вона обладнана двигуном з регульованою тягою Leiting-5 (Грім-5), який працює на керосині та рідкому кисні. Компанія використовує її для тестування технологій, що будуть використані на головному продукті Deep Blue Aerospace - вантажній ракеті Nebula-1. За її допомогою китайська компанія планує доставляти 500 кг корисного вантажу на 500-кілометрову сонячно-синхронну орбіту.

У компанії запуск назвали "стрибком коника", порівнюючи подію з польотами Grasshopper під час розробки Falcon 9. Стрибку передували декілька вогневих випробовувань двигуна: один, що тривав 10 секунд і два по 60 секунд.



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Під час запуску багато чого відбулося вперше для приватної космічної індустрії КНР, заявляють у компанії. Зокрема, це був перший політ китайського ракетного двигуна, виробленого за допомогою 3D-друку.

Deep Blue Aerospace планує збудувати та випробувати ще один прототип Nebula-M. Також компанія має намір провести нові тестові запуски на висоту 100 метрів і вище.



