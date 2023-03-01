Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк, передає Sky News.

За словами чиновника, Spacety надавала аерознімки найманцям російської ПВК "Вагнер", які беруть участь у війні проти України. Spacety, яка базується в Пекіні і має штаб-квартиру в Люксембурзі, є космічною компанією, спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах. Компанія Spacety була внесена до "чорного списку" США.

Раніше Spacety заявляла, що дотримується міжнародних санкцій проти Росії і не підтримує жодних зв'язків з цією країною після запровадження обмежень.