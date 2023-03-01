Китайська супутникова компанія надавала аерознімки російським "вагнерівцям", - Sky News
Китайська супутникова компанія Spacety надавала аерофотознімки російським "вагнерівцям", які беруть участь у війні проти України
Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк, передає Sky News.
За словами чиновника, Spacety надавала аерознімки найманцям російської ПВК "Вагнер", які беруть участь у війні проти України. Spacety, яка базується в Пекіні і має штаб-квартиру в Люксембурзі, є космічною компанією, спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах. Компанія Spacety була внесена до "чорного списку" США.
Раніше Spacety заявляла, що дотримується міжнародних санкцій проти Росії і не підтримує жодних зв'язків з цією країною після запровадження обмежень.
- Представник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив, що Китай не розглядає можливість постачання Росії летальної зброї, та звинуватив США й НАТО в поширенні брехні щодо ролі Пекіна у війні РФ проти України.
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