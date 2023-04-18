Китайські смартфони почали займати 70% на ринку РФ, - Reuters
Продажі китайських смартфонів у Росії в першому кварталі 2023 року перевищили 70% російського ринку, порівняно з приблизно 50% минулого року
Про це з посиланням на дані російських продавців електроніки повідомляє Reuters.
Різке зростання популярності в Росії китайських смартфонів сталось після того, як Samsung і Apple скоротили продажі у РФ через її вторгнення в Україну, й тепер китайські виробники Xiaomi й Realme займають дві перші позиції на ринку, а Apple і Samsung опустилися на третє й четверте місця відповідно до першого і третього у 2022 році.
Зазначається, що РФ стає все більш залежною від Китаю, різко підвищивши використання юаня в міжнародній торгівлі, критично наростивши постачання енергоресурсів до КНР і стрімко збільшуючи продажі китайської продукції через вихід із Росії західних компаній і брендів.
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Також за даними російських ритейлерів, попит на бренди смартфонів із Китаю в кількісному вираженні зріс на 42% порівняно з минулим роком, а їх загальна частка на ринку перевищила 70%.
Росія намагається відмовитися від західних технологій і заборонити чиновникам користуватися західними пристроями, зокрема iPhone, вважаючи, що вони вразливі для західних спецслужб і можуть бути залучені для шпигування за росіянами.
При цьому Кремль фактично узаконив контрабанду західних товарів, дозволивши російським компаніям постачати деякі продукти, зокрема й смартфони, без дозволу власника ліцензії в рамках так званого "паралельного імпорту".
- 16 квітня міністр оборони Китаю Лі Шанфу прибув до Москви, де провів зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.
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