Китайські смартфони почали займати 70% на ринку РФ, - Reuters

Про це з посиланням на дані російських продавців електроніки повідомляє Reuters.

Різке зростання популярності в Росії китайських смартфонів сталось після того, як Samsung і Apple скоротили продажі у РФ через її вторгнення в Україну, й тепер китайські виробники Xiaomi й Realme займають дві перші позиції на ринку, а Apple і Samsung опустилися на третє й четверте місця відповідно до першого і третього у 2022 році.

Зазначається, що РФ стає все більш залежною від Китаю, різко підвищивши використання юаня в міжнародній торгівлі, критично наростивши постачання енергоресурсів до КНР і стрімко збільшуючи продажі китайської продукції через вихід із Росії західних компаній і брендів.

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Також за даними російських ритейлерів, попит на бренди смартфонів із Китаю в кількісному вираженні зріс на 42% порівняно з минулим роком, а їх загальна частка на ринку перевищила 70%.

Росія намагається відмовитися від західних технологій і заборонити чиновникам користуватися західними пристроями, зокрема iPhone, вважаючи, що вони вразливі для західних спецслужб і можуть бути залучені для шпигування за росіянами.

При цьому Кремль фактично узаконив контрабанду західних товарів, дозволивши російським компаніям постачати деякі продукти, зокрема й смартфони, без дозволу власника ліцензії в рамках так званого "паралельного імпорту".