Про це в ефірі Еспресо заявив молодший сержант роти ударних БПЛА та артилерійської розвідки 92 бригади ЗСУ Олесь Маляревич.

"Перші дрони-камікадзе Shahed-136 були застосовані саме на нашому напрямку біля Куп'янська. Нових китайських дронів ми не зустрічали. Дрони Mavic, такі самі, як у нас, китайські, використовують. Вони однакові. Інших китайських дронів не було. Є російського виробництва з китайських запчастин. Є такий дрон, називається "Куб". Ми його приземлили, розібрали та відправили на вивчення. Це дрон-камікадзе. Китайських дронів ще не зустрічав", - розповів він.

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