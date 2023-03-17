Китайських дронів на фронті не було, але були російські зі запчастинами з Китаю, - молодший сержант роти ударних БПЛА Маляревич
На лінії фронту не було помічено китайських безпілотників, але був збитий БПЛА "Куб" - його виробили з РФ, але з китайських запчастин
Про це в ефірі Еспресо заявив молодший сержант роти ударних БПЛА та артилерійської розвідки 92 бригади ЗСУ Олесь Маляревич.
"Перші дрони-камікадзе Shahed-136 були застосовані саме на нашому напрямку біля Куп'янська. Нових китайських дронів ми не зустрічали. Дрони Mavic, такі самі, як у нас, китайські, використовують. Вони однакові. Інших китайських дронів не було. Є російського виробництва з китайських запчастин. Є такий дрон, називається "Куб". Ми його приземлили, розібрали та відправили на вивчення. Це дрон-камікадзе. Китайських дронів ще не зустрічав", - розповів він.
Читайте також: Китай постачав РФ зброю та військове обладнання під час масштабної війни з Україною, - Politico
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.98
-
EUR
Купівля 40.14Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе