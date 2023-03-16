Про це повідомляє Politico.

Постачання відбувалися в період з червня по грудень 2022 року. China North Industries Group Corporation Limited, один із найбільших державних оборонних підрядників країни, у червні 2022 року відправила гвинтівки російської компанії "Техкрім", яка також веде справи з російською державою та військовими.

Гвинтівки CQ-A, створені за зразком M16, але позначені в даних як "цивільні мисливські рушниці", використовуються воєнізованою поліцією в Китаї та збройними силами від Філіппін до Південного Судану та Парагваю.

Politico повідомляє, що наприкінці 2022 року російські організації також отримали 12 партій запчастин для безпілотників від китайських компаній та понад 12 тонн китайських бронежилетів через Туреччину. Це перше підтвердження того, що Китай відправляє гвинтівки та бронежилети російським компаніям.

"Китай постачає російським компаніям раніше невраховане обладнання подвійного призначення – комерційні предмети, які також можуть бути використані на полі бою в Україні", - йдеться у матеріалі.

Da-Jiang Innovations Science & Technology Co, також відома як DJI, у листопаді та грудні 2022 року відправляла запчастини для дронів, такі як акумулятори та камери, через Об'єднані Арабські Емірати невеликому російському дистриб'ютору. Ця компанія вже перебуває під санкціями США. Росія протягом кількох місяців покладалася на інші країни, у тому числі Китай, щодо навігаційного обладнання, супутникових зображень, компонентів транспортних засобів та іншої сировини.

У грудні минулого року Росії вдалося імпортувати понад 800 тонн бронежилетів на суму близько 10 мільйонів доларів. Ці бронежилети були виготовлені турецькою компанією Ariteks, і більшість їх було імпортовано прямо з Туреччини, хоча деякі партії прибули до Росії через Об'єднані Арабські Емірати. Росія також імпортувала бронежилети китайської компанії Xinxing Guangzhou Import & Export Co.

Торгові дані також показують, що російська державна оборонна компанія "Рособоронекспорт" з 2022 року імпортує мікрочіпи, тепловізори та запасні частини, такі як газотурбінний двигун з різних країн, від Китаю до Сербії та М'янми.