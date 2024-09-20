Із Сирії евакуювали ще чотирьох громадян України
Україна евакуювала із території Сирії ще чотирьох свої громадян. Серед них - троє жінок та одна дитина
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Зазначається, що це стало можливим завдяки спільній роботі фахівців Головного управління розвідки та Міністерства закордонних справ України.
"Внаслідок спільних зусиль до України повертаються четверо наших громадян – троє жінок та одна дитина. Україна ніколи не забуде та завжди прийде на допомогу своїм громадянам, в якій точці планети вони б не перебували", - зазначили в ГУР.
- У середу, 4 вересня, ГУР і МЗС України вдалось евакуювати з Лівану 25 українців.
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