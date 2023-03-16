Кулеба з китайським колегою обговорили шляхи досягнення миру в Україні

Про це він написав у Twitter.

"Під час моєї сьогоднішньої телефонної розмови з державним радником і міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом ми обговорили важливість принципу територіальної цілісності", - йдеться у повідомленні.

"Я наголосив на важливості "формули миру" президента Зеленського для припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні", - додав Кулеба.