Кулеба з китайським колегою обговорили шляхи досягнення миру в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з китайським колегою Цінь Ганом принципи, на яких можна відновити мир в Україні
Про це він написав у Twitter.
"Під час моєї сьогоднішньої телефонної розмови з державним радником і міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом ми обговорили важливість принципу територіальної цілісності", - йдеться у повідомленні.
"Я наголосив на важливості "формули миру" президента Зеленського для припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні", - додав Кулеба.
- Нагадаємо, цього тижня з'явилася інформація про візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви, де він зустрінеться з президентом Владіміром Путіним, щоб обговорити перспективи досягнення миру.
- ЗМІ також повідомляли, що Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше за час повномасштабної війни, ймовірно, вже після поїздки до Москви.
- Нагадаємо, під річницю початку повномасштабної війни Китай опублікував своє бачення того, як завершити війну між Росією та Україною.
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