Ніяких стратегічних ракет Росія не використає: дипломат Чалий про погрози Кремля застосувати ядерну зброю
Дипломат Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіацентру, надзвичайний і повноважний посол України, назвав причини, з яких РФ не буде застосовувати ядерну зброю у війні проти України
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Росія не використає ніяких стратегічних ракет з двох причин. По-перше, потенціал Росії не є співставним з потенціалом США разом з Великою Британією. Насправді у РФ знають, що у них ракети літають через раз, а що з зарядами, то вони взагалі не знають. Зазначу, що на відміну від США, які знайшли спосіб тестування ядерного боєзаряду без реального масштабного вибуху, то у Росії такої технології немає. Тому у росіян не було нормальних випробувань ядерної зброї. А без нормального випробування ніяка країна не буде застосовувати ядерну зброю, хіба що у такий момент, коли на тебе летять сотні боєголовок. А в іншій ситуації – не буде застосовувати", - прокоментував дипломат.
За його словами, другою причиною, за якою у РФ нема потреби використовувати ядерну зброю, це контроль об'єктів таких, як, наприклад, Каховська ГЕС, підрив якої призвів до техногенної катастрофи.
"А ще у них є Запорізька АЕС під контролем, яка постійно перебуває під загрозою. Фахівці знають, що там небезпечні ситуації то нависають, то зменшуються. Крім того, ворог б’є по наших трансформаторах на атомних станціях, що потім ставить під загрозу нормальну роботу АЕС. На нашій території було 17 тисяч таких небезпечних об'єктів до вторгнення РФ. Насправді у першу чергу вони думають, як це використати, а не про ядерну зброю, якою постійно погрожує Кремль. Ядерна зброя у РФ – точно не для цієї війни. А також у Росії знають, що їм кінець, якщо вони використають хоч один тактичний заряд. І Путін це знає. Я б більше звернув зараз увагу на такі об'єкти як ЗАЕС, які захоплені росіянами, бо це реальна загроза", - підкреслив Валерій Чалий.
- У червні під час пресконференції у В'єтнамі Путін заявив, що Росія розглядає можливість "зниження порогу" застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині та що можлива майбутня стратегічна поразка російських сил на полі бою в Україні призведе до "кінця державності Росії".
- Згодом під час виступу перед російськими офіцерами-випускниками Путін сказав, що Росія планує й надалі розвивати свою ядерну тріаду як "гарантію стратегічного стримування" і підтримки балансу сил у світі.
- При цьому застосування Росією ядерної зброї проти України вважають виправданим 34% росіян, опитаних фахівцями російського "Левада-центру".
- 8 вересня голова ЦРУ Вільям Бернс заявив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році був реальний ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї.
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