В першому читанні, завдяки коаліції депутатів “Слуги народу” та колишніх членів ОПЗЖ, було ухвалене радикальне збільшення податкового навантаження. Підприємці та прості громадяни, які чесно платять свої податки й не шукають тіньових схем, обурені. Вони постраждають найбільше.

З одного боку, під час війни на виснаження, яку нам нав’язує Путін, держава дійсно потребує більше грошей. З іншого, - люди резонно запитують: чому в такому випадку влада урізає видатки на освіту, культуру, біженців та ветеранів? І головне: чому не ліквідують корупційні та контрабандні схеми, які щороку вимивають зі скарбниці десятки мільярдів доларів? Під час війни – це не просто обкрадання своєї держави, це – мародерство.

Без порядку на митниці та в податковій, без дієздатної судової системи та реформи Бюро економічної безпеки, збільшення податків дасть лише тимчасовий ефект. У 2025 році економіка ще глибше піде в тінь, а якість життя суттєво погіршиться.

Такі екстремальні кроки влади – це ніщо інше, як спроба уникнути відповідальності за свою некомпетентність.

Отже, хто найбільше постраждає від останніх ініціатив влади? Всі, хто працюють легально. А це чесний бізнес та бюджетники.

З їхніх доходів держава тепер буде стягувати не 1,5% військового збору, а цілих 5%.

Зрозуміло, що нелегальний бізнес як не платив ці гроші, так і не буде платити.

Але “тіньовий сектор” економіки розшириться, бо всі три групи ФОП тепер або платитимуть вищі податки, або будуть змушені закривати свій бізнес.

Медики, освітяни, працівники культури взагалі постраждають двічі. Бо їм ще й зарплати у 2025 році вирішили не індексувати. І байдуже на передбачену інфляцію у майже 10% та знецінення гривні до 45 за долар.

1 вересня Оксен Лісовий заявив, що середня зарплата вчителів складає 12 тис гривень. Наступного року її не підвищуватимуть, але піднімуть податки. Отже, після всіх відрахувань – як-от ПДФО та військовий збір – зарплата педагогів у 2025 році складатиме максимум 9240 гривень.

Тут згадаймо обіцянку міністра, що мінімальна зарплата освітян у 2024 складатиме 10 тис гривень. І що ми маємо? У 2025-му – на 760 гривень менше. Замість обіцяного покращення — справжній фінансовий "фокус".

Хтось скаже: але ж в нас війна! Потрібно себе в чомусь обмежувати. І це правильно.

Але перед тим як закликати українців затягнути свої паски, владі варто почати із себе. І про це вже прямо говорять наші партнери.

На останній пресконференції в статусі спецпредставниці США з економічного відновлення України, Пенні Пріцкер заявила, що нашій країні варто зосередитися не на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі з сірими ринками. Вона навіть конкретні суми називала: лише через контрабанду техніки Apple, Україна щороку втрачає 20 млрд гривень. А це, за словами міністра освіти Оксена Лісового, майже половина потрібної суми для підвищення зарплат вчителям.

З’явилася надія, що з наступного року ситуація зміниться хоча б на митниці. Під тиском західних партнерів, через силу, влада таки погодилася її реформувати. Парламент ухвалив відповідний закон. Я також голосував за нього.

Кабмін наразі відклав, але не відмовився від ідеї підняти ПДВ. Це той податок, який ми платимо з кожної покупки. Податок на додану вартість платить не лише “білий бізнес” та бюджетники, а й всі українці. Це так званий непрямий податок. Ми його сплачуємо при кожній покупці чи послузі. Він впливає на ціну товару. Відчуєте його на своєму гаманці!

Натомість Єдиний телемарафон так і не закриють. Провладна пропаганда наступного року нам обійдеться в півтора мільярда гривень. Якщо і цих грошей не вистачить, то не біда – податки можна збільшити ще раз.

Усі ці нові податки можна назвати однією фразою: податок на некомпетентну владу. І платити його, на жаль, доведеться нам усім.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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