"Гіпотетична дискусія": Сікорський пояснив свої слова про передачу Криму під мандат ООН

Про це повідомляє видання Onet.

Сікорський зазначив, що Польща підтримує територіальну цілісність України, на чому він неодноразово наголошував.

"Проте на конференції відбулася гіпотетична дискусія серед експертів у режимі "не для протоколу", де ми вдавалися в питання, як реалізувати пропозиції Зеленського щодо повернення Криму. Він говорив про дипломатичну діяльність", - сказав глава польського МЗС.

Що передувало?

Напередодні, 19 вересня, Радослав Сікорський заявив, що Крим можна було б передати під мандат ООН для підготовки так званого чесного референдуму.

Сікорський зазначив, що Крим "символічно важливий" для Росії, але водночас "стратегічно важливий" для України, тому він "не бачить, як сторони можуть домовитись без демілітаризації Криму".

За його словами, якщо обидві країни захочуть, то можна було б знайти рішення.

"Ми могли б передати його під мандат ООН з місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше... І ми могли б відкласти це на 20 років", - припустив Сікорський.

На ці слова Радослава Сікорського невдовзі гостро відреагували в українському МЗС та в Меджлісі.

"Територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів. Крим — це Україна. Крапка", - заявили в українському дипломатичному відомстві.

Меджліс кримськотатарського народу опублікував заяву, в якій назвав висловлювання Сікорського неприпустимими й цинічними, а також такими, що не відповідають ані національним інтересам України, ні правам та інтересам корінного кримськотатарського народу.

Також у Меджлісі додали, що першим кроком до встановлення миру має бути виведення російських окупаційних військ з території Криму.