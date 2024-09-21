Сибіга обговорив Формулу миру з очільниками МЗС Ізраїлю, Бразилії і ПАР

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X.

Очільник МЗС України подякував міністру закордонних справ ПАР Рональду Ламолі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також Формули миру.

"Домовилися продовжувати нашу спільну роботу, поки не буде встановлено всеосяжний, справедливий і міцний мир для України", - йдеться у повідомленні.

За словами Сибіги, розмова з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою - була продуктивною.

"Ми цінуємо підтримку Бразилією суверенітету та територіальної цілісності. Формула миру є єдиним способом досягнення справедливого та тривалого миру для України, і роль Бразилії є вирішальною. З нетерпінням чекаємо на продовження нашого діалогу під час Тижня високого рівня ГА ООН", - пише міністр закордонних справ України.

Сибіга також розповів про свою першу розмову з міністром закордонних справ Ізраїлю Ісраелем Кацем.

"Подякував за підтримку суверенітету, територіальної цілісності та Формули миру. Обговорили загрози російсько-іранської співпраці та зусилля щодо протидії будь-яким можливим постачанням балістичних ракет до терористичної держави", - йдеться у дописі Андрія Сибіги.