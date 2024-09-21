Сибіга обговорив Формулу миру з очільниками МЗС Ізраїлю, Бразилії і ПАР
Ввечері пʼятниці, 20 вересня, очільник МЗС України Андрій Сибіга провів розмови зі своїми колегами з Бразилії, Ізраїлю і ПАР
Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X.
Очільник МЗС України подякував міністру закордонних справ ПАР Рональду Ламолі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також Формули миру.
"Домовилися продовжувати нашу спільну роботу, поки не буде встановлено всеосяжний, справедливий і міцний мир для України", - йдеться у повідомленні.
За словами Сибіги, розмова з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою - була продуктивною.
"Ми цінуємо підтримку Бразилією суверенітету та територіальної цілісності. Формула миру є єдиним способом досягнення справедливого та тривалого миру для України, і роль Бразилії є вирішальною. З нетерпінням чекаємо на продовження нашого діалогу під час Тижня високого рівня ГА ООН", - пише міністр закордонних справ України.
Сибіга також розповів про свою першу розмову з міністром закордонних справ Ізраїлю Ісраелем Кацем.
"Подякував за підтримку суверенітету, територіальної цілісності та Формули миру. Обговорили загрози російсько-іранської співпраці та зусилля щодо протидії будь-яким можливим постачанням балістичних ракет до терористичної держави", - йдеться у дописі Андрія Сибіги.
- 18 вересня міністерство закордонних справ України висловило обурення через рішення швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival включити до програми документальний фільм "Росіяни на війні".
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