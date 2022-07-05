Китайський і російський кораблі увійшли в прилеглі води Японії. У Токіо висловили протест Пекіну
Токіо висловило протест через китайське військово-морське судно, яке увійшло у прилеглі до Японії води. З'явилися повідомлення про те, що РФ також направила свій воєнний корабель у цей район
Про це інформує Japan Today.
Зазначається, що острови в Східнокитайському морі, відомі як Сенкаку в Токіо і Дяоюй у Пекіні, знаходяться в центрі тривалої суперечки між Японією і Китаєм.
Японські офіційні представники регулярно протестують проти присутності кораблів берегової охорони Китаю у водах поблизу островів.
Як повідомляє громадський мовник NHK, корабель військово-морського флоту був помічений у цьому регіоні вперше з 2018 року.
Міноборони Японії заявило, що близько 7:44 ранку 4 липня "було зафіксовано вхід фрегата ВМС Китаю у прилеглі води Японії" на південний захід від одного з контрольованих Токіо островів.
"Ми висловили серйозну стурбованість і подали наш протест китайській стороні дипломатичним шляхом, а також закликали її не допустити повторення подібних інцидентів", - повідомив журналістам заступник головного секретаря кабінету міністрів Японії Сейдзі Кіхара.
Він також наголосив, що острову "є територією Японії як з точки зору історії, так і міжнародного права".
Крім того, російський військово-морський корабель також був помічений у прилеглих водах островів вранці 4 липня. Про це повідомили японські медіа NHK, Jiji Press та інші місцеві ЗМІ з посиланням на анонімні джерела в міністерстві оборони.
У міноборони не змогли підтвердити цю інформацію.
- Нагадаємо, 25 червня США, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія та Японія об’єдналися в неформальну групу Partners in the Blue Pacific, щоб протистояти Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні
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