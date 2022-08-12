Китайський лідер Сі Цзіньпін планує зустрітись з Байденом у листопаді, - WSJ

Про це пише The Wall Street Journal.

Очікується, що перший закордонний візит з початку 2020 року Сі Цзіньпін здійснить до країн Південно-Східної Азії. Офіційні особи, які брали участь у підготовці, сказали, що лідер Китаю спершу завершить з'їзд партії, а потім, ймовірно, візьме участь у саміті лідерів країн G20 на індонезійському острові Балі 15-16 листопада.

Після цього Сі Цзіньпін вирушить до Бангкока для участі в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Зазначають, що підготовка цього візиту поки на ранній стадії та може бути змінена, через можливу зустріч з Джо Байденом.

За даними WSJ, Білий дім відмовився від коментарів. Офіційний представник Білого дому сказав, що два лідери обговорили можливу особисту зустріч під час недавньої телефонної розмови та домовилися, щоб їхні команди з’ясували деталі. Чиновник відмовився повідомити подробиці про час і місце.

Видання повідомляє, що Південно-Східна Азія опинилася в делікатному дипломатичному становищі, оскільки намагається збалансувати свою сильну залежність від США. Китай є торговим партнером № 1 Асоціації держав Південно-Східної Азії, мільярди доларів китайських інвестицій надходять у регіон для фінансування автомобільних доріг, залізниць, електростанцій і дамб. Щоб протистояти впливу Китаю, Байден у травні прийняв лідерів країн Південно-Східної Азії в Білому домі, де він оголосив про нові інвестиції США в регіон у розмірі близько 150 мільйонів доларів.

5 липня лідер Китаю Сі Цзіньпін відмовився відвідати РФ на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

28 липня лідери США та Китаю провели телефонну розмову. Сі Цзіньпін та Джо Байден обговорили китайсько-американські відносини та питання, що викликають спільний інтерес.

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