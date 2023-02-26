Китайський мирний план повертає нас до російських фейків, - Піонтковський

Про це сказав американський політолог Андрій Піонтковський в ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Представник Китаю обговорював із Блінкеном у Мюнхені також цей мирний план. І розкрив під час свого виступу в Мюнхені його контури. Україна ніколи не погодиться й негайно відхилить цей план, і китайці це розуміють, але вони працюють для іншої мети. У Мюнхені китайський представник сказав: "Мій план ґрунтується на таких принципах: перший – територіальна цілісність держави". До речі, Китай завжди наполягав на територіальній цілісності України, він ніколи не визнавав анексію, і це можна тільки вітати", - підкреслив Піонтковський.

За словами політолога, НАТО вже вмовляє Україну вступити до Альянсу.

"Але у китайському плані є також другий пунктик: "необхідність урахування законної стурбованості всіх держав". Це повертає нас до російських фейків щодо їхньої "законної" стурбованості через існування незалежної України та її народу. Тобто він запропонує щось на кшталт того, що обговорювалося в Стамбулі. Навряд чи він буде принциповим у питанні територіальної цілісності, а запропонує покроковий механізм: спочатку до лінії 23 лютого відходять війська російські, а потім, за кілька місяців чи років, після референдумів – до кордонів 1991 року. Але Україна має врахувати ці стурбованості й набути нейтрального статусу чи відмовитися від вступу до НАТО. Яка там відмова від НАТО, коли НАТО вже не тільки вустами Столтенберга обіцяє – НАТО вмовляє Україну вступити, вже ситуація інша", - наголосив Піонтковський.