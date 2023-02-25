Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, Україна не згодна щонайменше з одним пунктом китайського "мирного плану" щодо припинення війни з РФ.

"Є деякі елементи, з якими ми погоджуємось, є щонайменше один пункт, з яким ми не погоджуємось - який пов'язаний із санкціями. Ми переконані, що санкції - важливий інструмент. Але загалом, це цікавий документ", - сказав Кулеба після засідання Радбезу ООН.

Він додав, що документ слід вивчити від початку до кінця та зробити висновки.

"Це добре, що Китай представив їхню позицію, всеосяжний погляд на цю війну", - вважає Кулеба.