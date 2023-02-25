Кулеба назвав пункт "мирного плану" Китаю, який є неприйнятним для України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що пункт про зняття санкцій з РФ, у запропонованому КНР "мирному плані", є неприйнятним для України
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За його словами, Україна не згодна щонайменше з одним пунктом китайського "мирного плану" щодо припинення війни з РФ.
"Є деякі елементи, з якими ми погоджуємось, є щонайменше один пункт, з яким ми не погоджуємось - який пов'язаний із санкціями. Ми переконані, що санкції - важливий інструмент. Але загалом, це цікавий документ", - сказав Кулеба після засідання Радбезу ООН.
Він додав, що документ слід вивчити від початку до кінця та зробити висновки.
"Це добре, що Китай представив їхню позицію, всеосяжний погляд на цю війну", - вважає Кулеба.
- 24 лютого Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. Так званий мирний план складається з 12 пунктів.
- У Білому домі оперативно відреагували на "мирний план" зазначивши, що можуть зупинитися на першому пункті – повазі до суверенітету.
- Президент США Джо Байден відкинув запропонований Китаєм "мирний план", припустивши, що його реалізація піде на користь лише Москві.
- Також на план відреагував президент України Володимир Зеленський, який заявив про бажання зустрітись із Сі Цзіньпінем.
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