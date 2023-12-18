Киянам компенсуватимуть вартість поїздок за пересадки через закриті станції метро
З понеділка, 18 грудня, у Києві запрацює система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро "Либідська"
Про це повідомляє "Київпастранс" у Telegram з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
Вартість проїзду залишиться такою ж, як до ремонту синьої гілки - не більше 8 гривень.
Зазначається, що компенсуватиметься проїзд у тимчасових маршрутах № 2-М, №60, №43-К та додаткові поїздки у метро на синій гілці.
"Наприклад, якщо скористатися автобусом "2-М з Теремків до Либідської, а потім доїхати у центр на метро – то одна з двох витрачених поїздок повернеться на карту. Навіть за дві або три вимушені пересадки, все одно сплачуєте лише одну поїздку. Але час у дорозі не має перевищувати 2 години, щоб компенсація спрацювала", - йдеться у повідомленні.
Компенсація діє для пластикової та цифрової карти та QR-квитків, створених з поїздок. Карту потрібно валідувати у наземному транспорті та метро під час кожної пересадки.
Кошти за проїзд через вимушені пересадки повертатимуться на карту наступної доби.
Компенсація діятиме, доки триватиме ремонт між станціями "Деміївська" та "Либідська".
- 8 грудня у Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація. Попередньо, ремонт триватиме 6 місяців.
- З 13 грудня між відрізаними від іншої частини синьої гілки через аварію станціями метро "Теремки" та "Деміївська" запрацював човниковий рух поїздів.
- 17 грудня стало відомо, що біля станції метро "Деміївська" сталося просідання ґрунту. Це відбулося ще до закриття шести станцій синьої гілки.
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