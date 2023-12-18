Киянам компенсуватимуть вартість поїздок за пересадки через закриті станції метро

Про це повідомляє "Київпастранс" у Telegram з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Вартість проїзду залишиться такою ж, як до ремонту синьої гілки - не більше 8 гривень.

Зазначається, що компенсуватиметься проїзд у тимчасових маршрутах № 2-М, №60, №43-К та додаткові поїздки у метро на синій гілці.



"Наприклад, якщо скористатися автобусом "2-М з Теремків до Либідської, а потім доїхати у центр на метро – то одна з двох витрачених поїздок повернеться на карту. Навіть за дві або три вимушені пересадки, все одно сплачуєте лише одну поїздку. Але час у дорозі не має перевищувати 2 години, щоб компенсація спрацювала", - йдеться у повідомленні.



Компенсація діє для пластикової та цифрової карти та QR-квитків, створених з поїздок. Карту потрібно валідувати у наземному транспорті та метро під час кожної пересадки.

Кошти за проїзд через вимушені пересадки повертатимуться на карту наступної доби.



Компенсація діятиме, доки триватиме ремонт між станціями "Деміївська" та "Либідська".