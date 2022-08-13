Киянка передавала в ФСБ фото й відео об'єктів ЗСУ. Її затримали

Про це сьогодні, 13 серпня 2022 року, повідомили в офіційному telegram-каналі Служби безпеки України.

"Жінка, маючи антиукраїнську позицію, збирала інформацію про розташування українських військових підрозділів і стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури Києва", - йдеться у повідомленні.



Відповідні фото- та відеоматеріали з координатами вона поширювала через спеціально створений закритий telegram-канал.

Далі жителька Києва "передавала цю інформацію співробітнику ФСБ РФ", додають в Офісу генерального прокурора України.

"Отримані дані ворог використовував для координації дій військових РФ щодо корегування нанесення ними ракетних та авіаційних ударів по цих об’єктах", - наголошують в ОГП.

Їїй оголошено про підозру "за фактом несанкціонованого поширення інформації щодо розташування об’єктів ЗСУ в умовах воєнного стану".

Затриманій 35 років.

Як видно зі світлин, киянку було затримано поблизу станції метро "Святошин".





Контррозвідники затримали інформаторку під час спроби передати чергові дані про дислокацію військовослужбовців однієї з військових частин міста. Зараз їй оголошено підозру.

4 серпня Служба безпеки України затримала в Івано-Франківську місцевого жителя, якого російська ФСБ завербувала для отримання інформації про важливі об’єкти міста й області.

10 серпня СБУ затримала агента РФ, який на Донеччині корегував вогонь рашистів і звітував про результати обстрілів.

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