Киянка передавала в ФСБ фото й відео об'єктів ЗСУ. Її затримали
Контррозвідка Служби безпеки України запобігла витоку до ворога інформації про розташування Сил оборони Києва
Про це сьогодні, 13 серпня 2022 року, повідомили в офіційному telegram-каналі Служби безпеки України.
"Жінка, маючи антиукраїнську позицію, збирала інформацію про розташування українських військових підрозділів і стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури Києва", - йдеться у повідомленні.
Відповідні фото- та відеоматеріали з координатами вона поширювала через спеціально створений закритий telegram-канал.
Далі жителька Києва "передавала цю інформацію співробітнику ФСБ РФ", додають в Офісу генерального прокурора України.
"Отримані дані ворог використовував для координації дій військових РФ щодо корегування нанесення ними ракетних та авіаційних ударів по цих об’єктах", - наголошують в ОГП.
Їїй оголошено про підозру "за фактом несанкціонованого поширення інформації щодо розташування об’єктів ЗСУ в умовах воєнного стану".
Затриманій 35 років.
Як видно зі світлин, киянку було затримано поблизу станції метро "Святошин".
Контррозвідники затримали інформаторку під час спроби передати чергові дані про дислокацію військовослужбовців однієї з військових частин міста. Зараз їй оголошено підозру.
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