Російські війська впритул до Києва, наступна ніч буде дуже складною, але мости взяті під охорону і чергують війська ЗСУ, - Кличко
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада обладнує блокпости для оборони міста
Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Друзі! Ситуація зараз для Києва – без перебільшення - загрозлива. Наступна ніч, під ранок, буде дуже складною. Російські війська - впритул до столиці. Знешкоджують військові і правоохоронці в місті диверсійні групи", - сказав він.
У столиці взяли під охорону і особливий контроль мости. На них чергує військова техніка та бійці Збройних сил.
Також обладнують блокпости не тільки на основних в’їздах у місто, а й встановлюють блоки, що перекривають рух біля стратегічних об»єктів у столиці. Ми робимо це для захисту Києва.
"Для оборони столиці від агресора, який насувається, вже на 100% укомплектована 112 бригада територіальної оборони Києва. Зараз ми вирішуємо питання про створення додаткових підрозділів захисників Києва", - зазначив міський голова міста.
Він також попросив повідомляти про "зелені" мітки правоохоронців.
"Якщо ви бачите на будівлях, тротуарах чи зелених зонах так звані мітки, - одразу сповіщайте про них правоохоронців чи муніципальну охорону. Або самі зафарбовуйте чи засипайте землею. Це можуть бути хрестики, кола, нанесені фарбою, для коригування вогню ворога", - повідомив Кличко.
Мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, міський голова закликав терміново перевірити дахи на наявність міток.
"Буквально нещодавно ми отримали інформацію від мешканців одного з житлових комплексів столиці. Вони виявили чимало таких міток на території свого комплексу. Повідомили про них і оперативно самі почали зафарбовувати мітки диверсантів", - резюмував він.
- Нагадаємо, раніше 25 лютого Кличко заявив, що Київ вступив у фазу оборони і закликав киян залишатися вдома або в укритті.
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