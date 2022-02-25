Російські війська впритул до Києва, наступна ніч буде дуже складною, але мости взяті під охорону і чергують війська ЗСУ, - Кличко

Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Друзі! Ситуація зараз для Києва – без перебільшення - загрозлива. Наступна ніч, під ранок, буде дуже складною. Російські війська - впритул до столиці. Знешкоджують військові і правоохоронці в місті диверсійні групи", - сказав він.



У столиці взяли під охорону і особливий контроль мости. На них чергує військова техніка та бійці Збройних сил.



Також обладнують блокпости не тільки на основних в’їздах у місто, а й встановлюють блоки, що перекривають рух біля стратегічних об»єктів у столиці. Ми робимо це для захисту Києва.



"Для оборони столиці від агресора, який насувається, вже на 100% укомплектована 112 бригада територіальної оборони Києва. Зараз ми вирішуємо питання про створення додаткових підрозділів захисників Києва", - зазначив міський голова міста.



Він також попросив повідомляти про "зелені" мітки правоохоронців.



"Якщо ви бачите на будівлях, тротуарах чи зелених зонах так звані мітки, - одразу сповіщайте про них правоохоронців чи муніципальну охорону. Або самі зафарбовуйте чи засипайте землею. Це можуть бути хрестики, кола, нанесені фарбою, для коригування вогню ворога", - повідомив Кличко.



Мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, міський голова закликав терміново перевірити дахи на наявність міток.



"Буквально нещодавно ми отримали інформацію від мешканців одного з житлових комплексів столиці. Вони виявили чимало таких міток на території свого комплексу. Повідомили про них і оперативно самі почали зафарбовувати мітки диверсантів", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше 25 лютого Кличко заявив, що Київ вступив у фазу оборони і закликав киян залишатися вдома або в укритті.