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Кличко пояснив, як житиме Київ після можливого запровадження надзвичайного стану

23 лютого, 2022 середа
14:49

Мер Києва Віталій Кличко розповів про можливі обмеження в місті в разі введення надзвичайного стану та закликав українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації

Про це він заявив на терміновому брифінгу.

Мер столиці нагадав, що 23 лютого Верховна Рада ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану в Україні, зокрема в Києві.

"Якщо його введуть у дію, на території областей почнуть діяти оперативні штаби під головуванням голів ОДА чи КМДА. Встановлюється посилений контроль в'їздів і виїздів з міст і областей. Може обмежуватися рух транспорту, їхній огляд. Встаеновлюється заборона проведення масових заходів. Забороняється проведення мітингів і можуть бути інші обмежувальні заходи. Комендантську годину та територіях областей і міст не запроваджуватимуть до ухвалення окремого рішення", - зазначив Віталій Кличко.

За його словами, влада Києва перебуває на постійному зв'язку  з начальниками регіонального управління й командувачем тероборони. Усі потреби ТрО будуть вирішувати оперативно.

"Найближчим часом будуть проведені навчальні збори резервістів у батальйонах і бригадах тероборони. Ці навчання будуть проводитися протягом 30 днів", - додав мер.

Усі необхідні рішення щодо запровадження в Києві надзвичайного стану ухвалить оперативний штаб міста, який збереться 23 лютого після відповідного рішення парламенту.

Офіційну інформацію оприлюднюватимуть на ресурсах міської влади.

"Закликаю довіряти інфі тільки з офіційних джерел, бо сьогодні багато спекуляцій і маніпуляцій, щоб підірвати стабільну ситуацію в країні. Це теж частина війни Росії проти України", - сказав Віталій Кличко. 

Він закликав киян не панікувати через запровадження надзвичайного стану.

"Надзвичайний стан - це крок на випередження для забезпечення правопорядку та громадської безпеки в містах, селищах і селах, для протидії злочинності та попередження можливих провокацій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні, а також для убезпечення функціонування об'єктів критичної інфраструктури й органів влади", - наголосив мер Києва.
 

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Новини
Віталій Кличко
надзвичайний стан
Київ
тероборона
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