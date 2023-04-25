Про це він написав у facebook.

"Такий захід проводять вперше. За ініціативи Держдепартаменту США та за підтримки USAID. Мери багатьох міст західної півкулі зберуться заради посилення співпраці, обміну досвідом у розвитку місцевого самоврядування", - розповів Кличко.

Мер повідомив, що обговорить підтримку України у Вашингтоні з сенаторами та конгресменами, провідними політичними експертами та представниками уряду США.