Кличко прибув до США: візьме участь у Саміті міст Північної та Південної Америки й обговорить підтримку України
Мер Києва Віталій Кличко прибув до США на Саміт міст Північної та Південної Америки, який відбудеться у Денвері 26-28 квітня, для обговорення допомоги Україні
Про це він написав у facebook.
"Такий захід проводять вперше. За ініціативи Держдепартаменту США та за підтримки USAID. Мери багатьох міст західної півкулі зберуться заради посилення співпраці, обміну досвідом у розвитку місцевого самоврядування", - розповів Кличко.
Мер повідомив, що обговорить підтримку України у Вашингтоні з сенаторами та конгресменами, провідними політичними експертами та представниками уряду США.
- Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас у понеділок, 24 квітня, прибула до України. Вона зустрілася з Володимиром Зеленським у Житомирі.
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