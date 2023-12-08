Кліматичні активісти облили брудом собор у Венеції, вимагають компенсувати шкоду від змін клімату
Активісти облили брудом і шоколадним молоком фасад базиліки Святого Марка у Венеції. Вони вимагають від влади компенсувати італійцям шкоду, спричинену кліматом
Про це пише АР.
Зазначається, що активісти руху "Останнє покоління" вимагають "репараційного фонду" в розмірі 20 мільярдів євро, щоб компенсувати італійцям шкоду, спричинену кліматом. Вони послалися на загрозу підвищення рівня моря у Венеції, а також селеві потоки, які нещодавно спричинили хаос у деяких італійських громадах.
Відомо, що поліція затримала шістьох активістів. Поки що не повідомлялося про будь-які пошкодження візантійської базиліки.
Мер Венеції Луїджі Бруньяро засудив протест як "ганебний і серйозний" акт вандалізму. Визнаючи право активістів на протести, він сказав, що вони повинні "поважати закон і нашу культурну та релігійну спадщину".
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