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Клименко пояснив, чому Гвардія наступу була створена саме в системі МВС, а не ЗСУ

2 червня, 2023 п'ятниця
16:36
Війна з Росією

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що формувати підрозділи було б набагато довше зі співробітників, яких переводили б до ЗСУ, аніж у МВС

Про це він розповів в інтерв’ю BBC News Ukrainian.

"Подивіться, є, наприклад, поліцейський, який проходить службу в Тернопільській області. Він хоче взяти участь в бойових діях. Він має звання старший лейтенант або капітан поліції. Для того, щоб піти в ЗСУ, йому треба звільнитися, втратити звання, втратити ті преференції соціальні, які має поліцейський, і перейти до ЗСУ рядовим. Після закінчення війни, щоб нам його взяти назад в поліцію, необхідно пройти комплекс відбору і навчання, бо так вимагає закон", - пояснив міністр.

Клименко зазначив, що під час формування підрозділу Гвардії Наступу в Нацполіції, вони залишають місце для цього добровольця у майбутньому.

"І після закінчення воєнного стану особа повертається на свою посаду слідчого чи оперуповноваженого, чи спецпризначенця в Нацполіцію. Це стосується і прикордонників, це стосується й офіцерського складу Нацгвардії. Я не бачу тут проблеми", - додав глава МВС.

Урядовець зазначив, що формування цих підрозділів зайняло б більше часу, якби бійці переводились б до Збройних Сил України.

"Більш того, ми б формували набагато довше, якби співробітників з одних підрозділів, які, наприклад, зайняті на охороні громадського порядку, переводили в Збройні Сили. Це зайняло б місяці й місяці. А ми сформували швидко ці підрозділи як з цивільних людей, так і з чинних працівників для того, щоб досягти ефективності й головне – встигнути підготувати ці підрозділи до участі у війні", – поінформував Клименко.

Щодо керівництва Гвардії Наступу, то міністр відповів: "Зараз вони керуються з боку командувача НГУ, голови Держприкордонслужби та голови Нацполіції. Після того, як ці підрозділи будуть висунуті в район бойових дій, відповідно до наказу головнокомандувача ЗСУ, вони будуть виконувати військові завдання, які сформує Генштаб і командування військового напрямку".

Довідково. МВС розпочало формування штурмових бригад Нацгвардії, Нацполіції та ДПСУ. Проєкт називається "Гвардія наступу". Це бригади з добровольців, які братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму.

Бригади Національної гвардії України "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та "Азов".

Бригада Національної поліції України "Лють". 

Бригада Державної прикордонної служби України "Сталевий кордон".

Що відомо про Гвардію наступу

Центри адмінпослуг з 4 лютого приймають заявки до "Гвардії наступу", попередньо подаватися можна було до 1 квітня.

Станом на 11 березня 28 тисяч добровольців подали заявки для участі в підрозділах "Гвардії наступу".  

2 травня Клименко заявив, що Україна вже повністю сформувала вісім бригад "Гвардії наступ"." Вони надійдуть під командування Сил оборони після отримання бойового завдання.

15 травня стало відомо, що перші добровольці Гвардії наступу вже пройшли базову підготовку.

2 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що заявки від українців на вступ до підрозділів Гвардії наступу, ще опрацьовуються, бо нові бригади ще будуть формуватися.

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