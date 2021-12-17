Клімкін: Україна та європейські країни мають відповісти на ультиматум РФ щодо НАТО

Про це він заявив у ефірі програми "ПолітКлуб Віталія Портнікова" на Еспресо.TV.



"Я вважаю, що це (ультиматум РФ до НАТО, - ред.) претензія не тільки на колишній СРСР, а на весь Варшавський договір. Вони там хочуть заборонити розміщення озброєння на території "нових" членів НАТО. Це путінський стьоб, оце точно моє, а оце моє і ви сідайте поговоріть, що ви будете в НАТО робити. Якщо б у Заходу була політична воля, він би мав відповісти ультиматумом на ультиматум і сказати, що Путін, або буде так або ти йдеш дуже далеко і ми починаємо дивитись на твої активи, твого оточення", - сказав Клімкін.



Він спрогнозував подальшу ситуацію між НАТО та РФ.



"Я бачу у цій історії доволі серйозні загрози для нас. Історія Путіна - це підняти ставки. І сказати: "Я хочу на території колишнього ОВД порулити". Це не вдасться, Це НАТО. А для компромісу залишаємось ми, оскільки по всьому іншому є розуміння. Путін, я вважаю, вже отримав кістку. Він не отримає результат, який хоче, але отримав процес", - додав ексміністр.



На його думку, якщо будуть проблеми з перемовинами між РФ та Заходом, то він через війська на кордоні буде робити провокацію.



"Для нас небезпечна ситуація, нам потрібен інший підхід. Треба припинити говорити гаслами та слоганами. В цій ситуація потрібна чесна розмова про те, що ми хочемо і можемо. Ми 4 місяці говоримо про загрозу, але не збільшили військовий бюджет і на закупівлю озброєнь", - заявив Клімкін.



Він вважає, що на ультиматум РФ Україна має відповісти ультиматумом.



"Він має бути спільний з іншими центральноєвропейськими країнами. Одним (США, - ред) потрібний дружній, а іншим - жорсткий. Треба вийти з друзями і сказати: "Ні, так не катить". Путін знає, що робить, а у нас немає відповіді - ні своєї, ні спільної з Заходом. Для нас це може бути моментом істини, коли про нас і наше майбутнє будуть говорити інші і тоді ми про логіку незалежної політики говорити не будемо", - підсумував Клімкін.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.

Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.

Заступник голови МЗС Росії пригрозив НАТО "військовою відповіддю" в разі ігнорування вимоги РФ про гарантії безпеки.

РФ передала США вимоги щодо гарантій безпеки.

У МЗС РФ заявили, що "вкрай розчаровані" сигналами США та НАТО у відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки".

У МЗС України заявили, що звернули увагу на пропозиції Росії про "гарантії безпеки" від США та НАТО.