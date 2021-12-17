Клімкін: Україна та європейські країни мають відповісти на ультиматум РФ щодо НАТО
Ексочільник міністерства закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Росія претендує на половину Європи
Про це він заявив у ефірі програми "ПолітКлуб Віталія Портнікова" на Еспресо.TV.
"Я вважаю, що це (ультиматум РФ до НАТО, - ред.) претензія не тільки на колишній СРСР, а на весь Варшавський договір. Вони там хочуть заборонити розміщення озброєння на території "нових" членів НАТО. Це путінський стьоб, оце точно моє, а оце моє і ви сідайте поговоріть, що ви будете в НАТО робити. Якщо б у Заходу була політична воля, він би мав відповісти ультиматумом на ультиматум і сказати, що Путін, або буде так або ти йдеш дуже далеко і ми починаємо дивитись на твої активи, твого оточення", - сказав Клімкін.
Він спрогнозував подальшу ситуацію між НАТО та РФ.
"Я бачу у цій історії доволі серйозні загрози для нас. Історія Путіна - це підняти ставки. І сказати: "Я хочу на території колишнього ОВД порулити". Це не вдасться, Це НАТО. А для компромісу залишаємось ми, оскільки по всьому іншому є розуміння. Путін, я вважаю, вже отримав кістку. Він не отримає результат, який хоче, але отримав процес", - додав ексміністр.
На його думку, якщо будуть проблеми з перемовинами між РФ та Заходом, то він через війська на кордоні буде робити провокацію.
"Для нас небезпечна ситуація, нам потрібен інший підхід. Треба припинити говорити гаслами та слоганами. В цій ситуація потрібна чесна розмова про те, що ми хочемо і можемо. Ми 4 місяці говоримо про загрозу, але не збільшили військовий бюджет і на закупівлю озброєнь", - заявив Клімкін.
Він вважає, що на ультиматум РФ Україна має відповісти ультиматумом.
"Він має бути спільний з іншими центральноєвропейськими країнами. Одним (США, - ред) потрібний дружній, а іншим - жорсткий. Треба вийти з друзями і сказати: "Ні, так не катить". Путін знає, що робить, а у нас немає відповіді - ні своєї, ні спільної з Заходом. Для нас це може бути моментом істини, коли про нас і наше майбутнє будуть говорити інші і тоді ми про логіку незалежної політики говорити не будемо", - підсумував Клімкін.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
- Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.
- Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.
- Заступник голови МЗС Росії пригрозив НАТО "військовою відповіддю" в разі ігнорування вимоги РФ про гарантії безпеки.
- РФ передала США вимоги щодо гарантій безпеки.
- У МЗС РФ заявили, що "вкрай розчаровані" сигналами США та НАТО у відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки".
- У МЗС України заявили, що звернули увагу на пропозиції Росії про "гарантії безпеки" від США та НАТО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.08
Купівля 27.08Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.52Продаж 30.97
- Актуальне
- Важливе