МЗС України щодо пропозиції РФ по "гарантіях безпеки": головну загрозу ЄС створює російська агресія

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

"У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на поширені МЗС Російської Федерації російські проєкти договору з США і угоди з НАТО про так звані гарантії безпеки", - зазначив Ніколенко.

Представник МЗС наголосив, що основна небезпека для ЄС - це російська агресія.

"Наголошуємо на загальновизнаному факті - головною проблемою безпеки євроатлантичного простору в цей час є озброєна агресія РФ, а також нинішня російська ескалація вздовж кордону України та на її окупованих територіях", - зазначив речник.

У зв'язку з цим МЗС закликало Росію повернутися до виконання мінських угод і домовленостей лідерів нормандського формату.

Зокрема, Ніколенко підкреслив, що серед узгоджених на Паризькому саміті нормандської четвірки у 2019 році, особливу увагу варто приділити таким пунктам:

неухильному дотриманні режиму припинення вогню;

подальшому розведенню сил та засобів;

продовженню процесу розмінування;

відкриттю та забезпеченню роботи нових пунктів пропуску на лінії розмежування;

проведенню наступних етапів процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та обміну відповідними списками.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.

Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.

Заступник голови МЗС Росії пригрозив НАТО "військовою відповіддю" в разі ігнорування вимоги РФ про гарантії безпеки.

РФ передала США вимоги щодо гарантій безпеки.

У МЗС РФ заявили, що "вкрай розчаровані" сигналами США та НАТО у відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки".

Ніколенко додав, що російський проєкт стосується України, тому МЗС підкреслює, що лише українці та члени НАТО мають право вирішувати, у якому напрямку розвивати свої відносини, а також вирішувати, хто вступить Альянсу.