МЗС України щодо пропозиції РФ по "гарантіях безпеки": головну загрозу ЄС створює російська агресія
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко розповів, що у відомстві звернули увагу на пропозиції Росії про "гарантії безпеки"
Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.
"У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на поширені МЗС Російської Федерації російські проєкти договору з США і угоди з НАТО про так звані гарантії безпеки", - зазначив Ніколенко.
Представник МЗС наголосив, що основна небезпека для ЄС - це російська агресія.
"Наголошуємо на загальновизнаному факті - головною проблемою безпеки євроатлантичного простору в цей час є озброєна агресія РФ, а також нинішня російська ескалація вздовж кордону України та на її окупованих територіях", - зазначив речник.
У зв'язку з цим МЗС закликало Росію повернутися до виконання мінських угод і домовленостей лідерів нормандського формату.
Зокрема, Ніколенко підкреслив, що серед узгоджених на Паризькому саміті нормандської четвірки у 2019 році, особливу увагу варто приділити таким пунктам:
- неухильному дотриманні режиму припинення вогню;
- подальшому розведенню сил та засобів;
- продовженню процесу розмінування;
- відкриттю та забезпеченню роботи нових пунктів пропуску на лінії розмежування;
- проведенню наступних етапів процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та обміну відповідними списками.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін зажадав юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
- Міністерство закордонних справ Російської Федерації виступило з вимогою, щоб НАТО офіційно відкликало заяву про можливість вступу України та Грузії до Альянсу.
- Президент США Джо Байден заявив, що не приймає окреслених Кремлем "червоних ліній" стосовно України.
- Заступник голови МЗС Росії пригрозив НАТО "військовою відповіддю" в разі ігнорування вимоги РФ про гарантії безпеки.
- РФ передала США вимоги щодо гарантій безпеки.
- У МЗС РФ заявили, що "вкрай розчаровані" сигналами США та НАТО у відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки".
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