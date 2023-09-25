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Кліщіївка і Роботине: росіяни намагаються відбити втрачені позиції, – Генштаб ЗСУ

25 вересня, 2023 понедiлок
07:56
Війна з Росією

Протягом ще однієї доби повномасштабного вторгнення РФ в Україну армія противника не покидала спроб відбити втрачені позиції біля Кліщіївки на Донеччині та Роботиного на півдні. За добу на фронті відбулося понад 32 боєзіткнень

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не здійснював.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах східніше Богданівки та південно-східніше Білої Гори Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах, відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Водночас на Шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.

На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію. Наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області та продовжують закріплятися на зайнятих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

Армія РФ завдала 56 авіаударів по території України

Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

Так, сьогодні вночі Росія в черговий раз атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе типу "Shahed-136/13". На Одещині під ударом була припортова інфраструктура. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Ворог завдав 1 ракетний та 56 авіаційних ударів, здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Степне Сумської області; Чернещина Харківської області; Новоєгорівка, Невське Луганської області; Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Урожайне, Старомайорське та Зелене Поле Донецької області; Вербове, Мала Токмачка, Роботине та Новоданилівка Запорізької області; Берислав, Одрадокам'янка, Миколаївка, Бургунка, Ольгівка Херсонської області та місто Херсон.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони 8 разів влучили у райони скупчення окупантів

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 зенітно-ракетних комплексах, 4 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів противника.

  • Напередодні ввечері речник Східного напрямку Ілля Євлаш повідомив, що ЗСУ узяли під вогневий контроль трасу Бахмут - Горлівка, яку окупанти використовують для логістики.
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