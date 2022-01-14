Клуб УПЛ "Минай" презентував нового головного тренера
Закарпатський "Минай" презентував Володимира Шарана, як нового головного тренера клубу
Про це повідомляє офіційний сайт "Миная".
Сьогодні, 14 січня, Володимир Шаран розпочав виконання своїх обов'язків у "Минаї". До його тренерського штабу увійшли Вадим Чернишенко, Ігор Лучкевич, Андрій Новак та Олексій Антонович.
"Минай" посідає у чемпіонаті України 15 місце. Закарпатська команда набрала десять очок. 25 лютого вони у 19 турі УПЛ приймуть луганську "Зорю".
Володимир Шаран у футбольній кар'єрі грав за "Карпати", "Динамо", "Дніпро" та "Поліграфтехніку" з Олександрії. Виступав за збірну України. Як тренер очолював "Кривбас", "Зірку", "Закарпаття", "Карпати" та "Олександрію".
Саме з "Олександрією" Шаран добився найбільших успіхів – здобув бронзові медалі чемпіонату України та виступав у груповому раунді Ліги Європи.
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