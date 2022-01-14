Клуб УПЛ "Минай" презентував нового головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт "Миная".



Сьогодні, 14 січня, Володимир Шаран розпочав виконання своїх обов'язків у "Минаї". До його тренерського штабу увійшли Вадим Чернишенко, Ігор Лучкевич, Андрій Новак та Олексій Антонович.

"Минай" посідає у чемпіонаті України 15 місце. Закарпатська команда набрала десять очок. 25 лютого вони у 19 турі УПЛ приймуть луганську "Зорю".



Володимир Шаран у футбольній кар'єрі грав за "Карпати", "Динамо", "Дніпро" та "Поліграфтехніку" з Олександрії. Виступав за збірну України. Як тренер очолював "Кривбас", "Зірку", "Закарпаття", "Карпати" та "Олександрію".



Саме з "Олександрією" Шаран добився найбільших успіхів – здобув бронзові медалі чемпіонату України та виступав у груповому раунді Ліги Європи.

10 січня львівський "Рух" оголосив, що півзахисник Орест Кузик покинув клуб.

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