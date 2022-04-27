Клуби, які хотіли заснувати Суперлігу, можуть дискваліфікувати з Ліги чемпіонів

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.



14 червня судовий процес проти "Реала", "Барселони" та "Ювентуса" через створення Суперліги буде продовжений. Попри те, що суд Мадрида скасував заборону для УЄФА накладати санкції на клуби.



За інформацією джерела, найближчим часом УЄФА не запроваджуватиме додаткових санкцій проти цих клубів, але в майбутньому вимагатиме від них заплатити штраф у розмірі 15 млн євро та передати 5% від заробітку за один єврокубковий сезон.



Таке ж покарання отримають інші 9 клубів, які вийшли з Суперліги. Якщо команди не погодяться на виплати, то їх можуть відсторонити від ЛЧ на сезон 2023/24.



У список клубів-засновників потрапили шість команд з Англії ("Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Челсі", "Ліверпуль", "Тоттенгем" і "Арсенал"), троє з Іспанії ("Реал", "Барселона", "Атлетико") і три з Італії ("Мілан", "Ювентус", "Інтер").

28 вересня УЄФА відмовився від санкцій проти засновників Суперліги - іспанських "Реалу" і "Барселони" та італійського "Ювентуса".