Клубний чемпіонат світу з футболу: відбулось жеребкування турніру
Сьогодні, 29 листопада, відбулось жеребкування клубного чемпіонату світу-2021
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На клубному чемпіонаті світу з футболу традиційно зіграють команди, які виграли найпрестижніші континентальні турніри у своїй частині світу.
Європу на турнірі представить лондонський "Челсі", який виграв Лігу чемпіонів. Вони стартують зі стадії півфіналу.
Турнір стартує у 3 лютого, а фінал відбудеться 12 лютого в Абу-Дабі. Змагання повинні були пройти у Японії, але через коронавірусну ситуацію у країні були перенесені в ОАЕ.
Клубний чемпіонат світу-2021
Результати жеребкування:
Перший раунд
"Аль-Джазіра" (ОАЕ) – "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)
Другий раунд
"Аль-Ахлі" (Єгипет) – "Монтеррей" (Мексика)
"Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія) – "Аль-Джазіра/Окленд Сіті"
Півфінали
"Палмейрас" (Бразилія) – "Аль-Ахлі"/ "Монтеррей"
"Аль-Хіляль"/"Аль-Джазіра"/"Окленд Сіті" – "Челсі" (Англія)
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.1
Купівля 27.1Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.44Продаж 30.9
- Актуальне
- Важливе