Клубний чемпіонат світу з футболу: відбулось жеребкування турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На клубному чемпіонаті світу з футболу традиційно зіграють команди, які виграли найпрестижніші континентальні турніри у своїй частині світу.



Європу на турнірі представить лондонський "Челсі", який виграв Лігу чемпіонів. Вони стартують зі стадії півфіналу.



Турнір стартує у 3 лютого, а фінал відбудеться 12 лютого в Абу-Дабі. Змагання повинні були пройти у Японії, але через коронавірусну ситуацію у країні були перенесені в ОАЕ.



Клубний чемпіонат світу-2021



Результати жеребкування:



Перший раунд



"Аль-Джазіра" (ОАЕ) – "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)



Другий раунд



"Аль-Ахлі" (Єгипет) – "Монтеррей" (Мексика)



"Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія) – "Аль-Джазіра/Окленд Сіті"



Півфінали



"Палмейрас" (Бразилія) – "Аль-Ахлі"/ "Монтеррей"



"Аль-Хіляль"/"Аль-Джазіра"/"Окленд Сіті" – "Челсі" (Англія)

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