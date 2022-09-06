Дипломат поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Російські псевдоліберали, які сидять у Європі й Америці, які повинні розуміти, що таке лібералізм у нормальному вигляді, все одно залишаються імперіалістами. Ключова проблема росіян як народу - це їхній внутрішній, печерний імперіалізм. Поки Росія лишатиметься імперією, пропагандистська бандота, на кшталт Лаврова і Сімонян, брехатиме собі й усім. Питання в російському менталітеті, який просякнутий імперіалізмом", - зазначив Огризко.

Дипломат додав, що російські ліберали лишаються вірні своїм переконанням щодо захисту російськомовних людей.

"Нещодавно у Литві російські ліберали організували конгрес. Частина з них виступила, що майбутня Росія не може бути колоніальною імперією, а інша критикувала їх, мовляв, треба лишити все як є, а поганого Путіна замінити хорошим. Щодо України більшість говорила, що треба допомагати, але для половини Крим - це Росія і не бутерброд, а для іншої - це Україна, але треба захищати російськомовне населення", - зауважив Володимир Огризко.

5 вересня видання Reuters повідомило, що президент Росії Путін ухвалив нову зовнішньополітичну доктрину, яка заснована на понятті "русскава міра", що дозволяє інтервенціювати за кордоном російськомовне населення.