КМДА не видавала дозволів на встановлення сцени на братській могилі у Маріїнському парку

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Надавати дозволи на встановлення будь-яких конструкцій у непередбачених для цього місцях в Києві – неможливо. Водночас певні структури намагаються проводити заходи "на свій розсуд", чим викликають зрозуміле обурення у киян. Я закликаю припинити спекуляції на темі святкування Дня Незалежності та для уникнення подальших конфліктів звертатися до столичних структур щодо координації планів і дій", - сказав він.

У Києві в Маріїнському парку почали монтувати сцену до концерту співака Андреа Бочеллі на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого збройного повстання 1917 року.

Організатори заявляють, що немає жодних підтверджень, що ці поховання здійснювалися саме тут.