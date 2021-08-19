КМДА не видавала дозволів на встановлення сцени на братській могилі у Маріїнському парку
Київська влада не дозволяла встановлювати сцену для концерту до Дня Незалежності в Маріїнському парку
Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
"Надавати дозволи на встановлення будь-яких конструкцій у непередбачених для цього місцях в Києві – неможливо. Водночас певні структури намагаються проводити заходи "на свій розсуд", чим викликають зрозуміле обурення у киян. Я закликаю припинити спекуляції на темі святкування Дня Незалежності та для уникнення подальших конфліктів звертатися до столичних структур щодо координації планів і дій", - сказав він.
- У Києві в Маріїнському парку почали монтувати сцену до концерту співака Андреа Бочеллі на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого збройного повстання 1917 року.
- Організатори заявляють, що немає жодних підтверджень, що ці поховання здійснювалися саме тут.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.8
-
EUR
Купівля 30.98Продаж 31.36
- Актуальне
- Важливе