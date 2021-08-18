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КМДА звинуватила організаторів концерту на День Незалежності у встановленні сцени на братській могилі, вони заперечують

18 серпня, 2021 середа
16:13
Суспільство

У Києві в Маріїнському парку почали монтувати сцену до концерту співака Андреа Бочеллі на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого збройного повстання 1917 року. Організатори заявляють, що немає жодних підтверджень, що ці поховання здійснювалися саме тут

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Прокопів.

Він заявив, що сцену, на якій з нагоди Дня Незалежності відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі, встановили на братській могилі учасників революції 1917 року.

"Цікаво, чи виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену? Проблема навіть не у формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників української революції 1917-1921 років", - написав Прокопів.

Він наголосив, що це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам’яток.

"Зверніть увагу на фото – сцена стоїть просто таки на пам’ятному знаку. Не хочеться моралізувати, але хіба не можна було встановити сцену в іншому місці?", - прокоментував заступники голови КМДА.

У свою чергу, організатори концерту співака Андреа Бочеллі, який і планується провести на цьому місці, заявили, що немає жодних підтверджень, що ці поховання здійснювалися саме тут.

Організатори зазначають, що на території парку дійсно поховані учасники повстання, а за часів СРСР на місці можливого захоронення був встановлений пам'ятний знак із написом прокомуністичного змісту. Під час Революції Гідності цей запис було збито, а більшість елементів зруйновано.

Також підкреслюється, що сам пам’ятник ніколи не був і не є пам‘яткою історії, він не мав і мистецької цінності. 

"Рішенням КМДА місце розташування зруйнованого постаменту має бути благоустроєне, постамент заплановано демонтувати. Тому досить дивною виглядає заява заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Прокопіва, що сцену для проведення концерту високої музики Андреа Бочеллі нібито встановлюють на місці масових поховань учасників революції 1917-1921 років", – йдеться у коментарі. 

Зазначається, що, згідно з інформацією Українського інституту національної пам’яті, на території Маріїнського парку похована значна кількість людей, які загинули під час подій Української Революції 1917 – 1921 років. Серед них як прихильники більшовицької влади, так і жертви "червоного терору". 

"Загальна кількість похованих досі невідома. Також невідомі місця конкретних поховань, оскільки пошукові роботи у Маріїнському парку не проводилися. Немає жодних підтверджень, що поховання здійснювалися саме на території, де нині знаходиться площа Конституції і саме у тому місці, де був встановлений радянський пам‘ятний знак", – повідомили організатори.

Довідка: Конструкції сцени охоплюють зруйнований під час подій Євромайдану пам'ятник учасникам Жовтневого збройного повстання 1917 року. У листопаді 1917 на місці парку поховали учасників повстання-робітників заводу "Арсенал" і солдатів, які воювали з військами штабу Київського військового округу. При цьому історики припускають, що на цьому місці ховали не лише більшовиків, а взагалі всіх, хто пав у боях 1917 року. Братські могили створювалися на місці Маріїнського парку й після подій 1917 року. Згодом радянська влада відкрила на цьому місці пам'ятник, присвячений тим, хто під час Жовтневого повстання загинув за владу "совєтів". Пам'ятник мав вигляд виконаної з червоного граніту урни. Його зруйнували приблизно в 20-х числах лютого 2014. 


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Жовтнева революція
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