КМДА опублікувала актуальний графік відключень електроенергії

Про це пише Київська міська держадміністрація у своєму телеграмі.

З графіком відключень можна ознайомитись за посиланням або через чат-бот YASNO в телеграмі.

ДТЕК "Київські електромережі" наголошує, що наразі проходять стабілізаційні роботи, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів. Компанія також попереджає, що можлива невелика похибка у часі в межах додаткових 30-40 хв для перепідключення електропостачання між групами.

КМДА нагадує про необхідність максимально зменшити використання електроенергії, аби допомогти енергосистемі країни.