КМДА опублікувала актуальний графік відключень електроенергії
У Києві тривають стабілізаційні відключення електроенергії для уникнення аварій, КМДА оприлюднила актуальні графіки стабілізаційних робіт
Про це пише Київська міська держадміністрація у своєму телеграмі.
З графіком відключень можна ознайомитись за посиланням або через чат-бот YASNO в телеграмі.
ДТЕК "Київські електромережі" наголошує, що наразі проходять стабілізаційні роботи, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів. Компанія також попереджає, що можлива невелика похибка у часі в межах додаткових 30-40 хв для перепідключення електропостачання між групами.
КМДА нагадує про необхідність максимально зменшити використання електроенергії, аби допомогти енергосистемі країни.
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