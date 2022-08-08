КМДА попередила про обмеження руху транспорту в столиці 13 серпня

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає Еспресо.TV.

"Під шляхопроводом на перетині просп. Перемоги і вул. Щербаківського виконають перевлаштування тимчасових опор. На самому шляхопроводі рух не обмежуватимуть. Роботи виконуватимуть у суботу, щоб менше впливати на трафік", - йдеться у повідомленні.

Обмеження діятиме з 10:00 до 18:00.

"Також можлива тимчасова зміна в маршрутах тролейбусів", - зазначили в КМДА.

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