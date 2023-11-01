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КНДР планує закрити понад 10 своїх посольств по всьому світу

1 листопада, 2023 середа
09:49
Світ КНДР

Влада Північної Кореї висловила намір закрити понад десять своїх посольств у державах світу, зокрема в Іспанії, Гонконгу та низці африканських країн

Про це пише Reuters.

Зазначається, що минулого тижня посли КНДР здійснили "прощальні" візити до лідерів Анголи та Уганди, а місцеві ЗМІ в обох африканських країнах повідомили про закриття посольств Північної Кореї у цих країнах.

І Ангола, і Уганда встановили дружні зв’язки з Північною Кореєю в 1970-х роках, підтримували військову співпрацю. Північна Корея також закриє своє посольство в Іспанії, а її місія в Італії займатиметься справами в сусідній країні.

"Закриття посольств створило основу для того, що могло стати "однією із найбільших змін зовнішньої політики країни за останні десятиліття", яка матиме наслідки для дипломатичної взаємодії, гуманітарної роботи в ізольованій країні, а також здатності генерувати незаконні доходи»", - заявив засновник орієнтованого на Північну Корею сайту NK Pro Чад О' Керролл.

За його словами, більше десятка місій можуть бути закриті, ймовірно, через міжнародні санкції, тенденцію до відходу Пхеньяна в усьому світі та ймовірне ослаблення економіки Північної Кореї.

Міністерство об’єднання Південної Кореї, яке займається міжкорейськими справами, заявило, що вихід відображає вплив міжнародних санкцій, спрямованих на обмеження фінансування ядерної та ракетної програм Північної Кореї.

"Це може бути ознакою важкої економічної ситуації в Північній Кореї, де важко підтримувати навіть мінімальні дипломатичні відносини з традиційно дружніми країнами", - наголосили у південнокорейському міністерстві.

Згідно з їхніми даними, КНДР має офіційні відносини зі 159 країнами, але до припинення роботи в Анголі та Уганді мала 53 дипломатичні місії за кордоном, включно з трьома консульствами та трьома представництвами.

  • Напередодні спецпредставник Організації Об'єднаних Націй у справах Північної Кореї Сон Кім заявив, що відносини між Росією та КНДР викликають занепокоєння в ООН та всього світу.
КНДР
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