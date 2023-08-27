КНДР вперше дозволила своїм громадянам повертатися з-за кордону після пандемії

Про це повідомило північнокорейське державне інформагентство KCNA, передає Yonhap.

Зазначається, Національний штаб КНДР із запобігання епідеміям вирішив скоригувати протиепідемічний рівень у зв’язку з полегшенням пандемічної ситуації в усьому світі та оголосив що "громадянам Північної Кореї, які перебувають за кордоном, дозволено повернутися додому".

Громадяни, які повертатимуться до країни, повинні будуть протягом тижня перебувати на карантині в спеціально обладнаних медичних закладах під наглядом лікарів.

Додається, що Північна Корея чи не найповільніше з усіх країн світу відкривається після пандемії COVID-19.

Упродовж цього року країна поступово відновлювала рух вантажних поїздів і суден, але лише нещодавно почала дозволяти деякі міжнародні пасажирські перевезення.

Так, наприкінці липня Пхеньян уперше після пандемії відвідали урядові делегації Китаю та Росії, які прибули на відзначення 70-річчя завершення Корейської війни.