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КНДР вперше дозволила своїм громадянам повертатися з-за кордону після пандемії

27 серпня, 2023 неділя
08:12
Світ КНДР, Північна Корея

Північна Корея офіційно дозволила в’їзд своїм громадянам, які перебувають за кордоном і протягом понад трьох років, від початку пандемії COVID-19, не могли повернутися до країни через встановлену Пхеньяном заборону

Про це повідомило північнокорейське державне інформагентство KCNA, передає Yonhap.

Зазначається, Національний штаб КНДР із запобігання епідеміям вирішив скоригувати протиепідемічний рівень у зв’язку з полегшенням пандемічної ситуації в усьому світі та оголосив що "громадянам Північної Кореї, які перебувають за кордоном, дозволено повернутися додому".

Громадяни, які повертатимуться до країни, повинні будуть протягом тижня перебувати на карантині в спеціально обладнаних медичних закладах під наглядом лікарів.

Додається, що Північна Корея чи не найповільніше з усіх країн світу відкривається після пандемії COVID-19.

Упродовж цього року країна поступово відновлювала рух вантажних поїздів і суден, але лише нещодавно почала дозволяти деякі міжнародні пасажирські перевезення.

Так, наприкінці липня Пхеньян уперше після пандемії відвідали урядові делегації Китаю та Росії, які прибули на відзначення 70-річчя завершення Корейської війни.

  • 19 серпня лідери Японії, США і Південної Кореї домовилися про зобов'язання швидко консультуватися один з одним для координації своїх відповідей на "провокації" і "загрози" на тлі агресивніших дій Китаю і ескалації войовничості Північної Кореї. 
  • 21 серпня південнокорейські та американські війська розпочали 11-денні літні навчання Ulchi Freedom Guardian для зміцнення своєї здатності впоратися з ядерною та ракетною загрозою від Північної Кореї. Хакери КНДР намагалися розвідати інформацію про військові навчання США і Південної Кореї. 
  • У Північній Кореї у вівторок, 22 серпня, засудили щорічні спільні військові навчання США та Південної Кореї, заявивши, що вони можуть спровокувати безпрецедентну термоядерну війну.
Суспільство
КНДР
Коронавірус
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