КНДР вперше дозволила своїм громадянам повертатися з-за кордону після пандемії
Північна Корея офіційно дозволила в’їзд своїм громадянам, які перебувають за кордоном і протягом понад трьох років, від початку пандемії COVID-19, не могли повернутися до країни через встановлену Пхеньяном заборону
Про це повідомило північнокорейське державне інформагентство KCNA, передає Yonhap.
Зазначається, Національний штаб КНДР із запобігання епідеміям вирішив скоригувати протиепідемічний рівень у зв’язку з полегшенням пандемічної ситуації в усьому світі та оголосив що "громадянам Північної Кореї, які перебувають за кордоном, дозволено повернутися додому".
Громадяни, які повертатимуться до країни, повинні будуть протягом тижня перебувати на карантині в спеціально обладнаних медичних закладах під наглядом лікарів.
Додається, що Північна Корея чи не найповільніше з усіх країн світу відкривається після пандемії COVID-19.
Упродовж цього року країна поступово відновлювала рух вантажних поїздів і суден, але лише нещодавно почала дозволяти деякі міжнародні пасажирські перевезення.
Так, наприкінці липня Пхеньян уперше після пандемії відвідали урядові делегації Китаю та Росії, які прибули на відзначення 70-річчя завершення Корейської війни.
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