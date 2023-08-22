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"Можуть спровокувати термоядерну війну": у Північній Кореї засудили спільні військові навчання США та Південної Кореї

22 серпня, 2023 вiвторок
08:41
Світ КНДР, Північна Корея

У Північній Кореї у вівторок, 22 серпня, засудили щорічні спільні військові навчання США та Південної Кореї, заявивши, що вони можуть спровокувати безпрецедентну термоядерну війну

Про це інформує Yonhap

У коментарі Корейського центрального інформаційного агентства (KCNA) йдеться, що Північна Корея також звинувачує Японію, США і Південну Корею, які на тристоронній зустрічі в Кемп-Девіді під Вашингтоном 19 серпня, нібито ухвалили низку документів для "деталізації, планування і формулювання" провокацій ядерної війни. 

"Безпрецедентна широкомасштабна термоядерна війна щомиті наближається до Корейського півострова як реальність", - йдеться у повідомленні агенства. 

Зазначається, що у КНДР вважають спільні військові навчання США та Південної Кореї "репетицією вторгнення". 

"Воля до покарання ворожих сил, які десятиліттями загрожували суверенітету нашої держави та права на існування нашого народу, чекає на момент удару", - зазначає агенство. 

Там додають, що збройні сили Північної Кореї "чекатимуть свого часу".

Довідково. Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) — державна інформаційна агенція Північної Кореї, заснована 5 грудня 1946 року. Агенція представляє погляди Трудової партії Кореї та уряду Північної Кореї для іноземних читачів. Штаб-квартира видання розташована у Пхеньяні.

  • 19 серпня лідери Японії, США і Південної Кореї домовилися про зобов'язання швидко консультуватися один з одним для координації своїх відповідей на "провокації" і "загрози" на тлі агресивніших дій Китаю і ескалації войовничості Північної Кореї. 
  • 21 серпня південнокорейські та американські війська розпочали 11-денні літні навчання Ulchi Freedom Guardian для зміцнення своєї здатності впоратися з ядерною та ракетною загрозою від Північної Кореї. Хакери КНДР намагалися розвідати інформацію про військові навчання США і Південної Кореї
КНДР
військові
Південна Корея
США
ядерна війна
ядерна небезпека
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