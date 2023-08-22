"Можуть спровокувати термоядерну війну": у Північній Кореї засудили спільні військові навчання США та Південної Кореї

Про це інформує Yonhap.

У коментарі Корейського центрального інформаційного агентства (KCNA) йдеться, що Північна Корея також звинувачує Японію, США і Південну Корею, які на тристоронній зустрічі в Кемп-Девіді під Вашингтоном 19 серпня, нібито ухвалили низку документів для "деталізації, планування і формулювання" провокацій ядерної війни.

"Безпрецедентна широкомасштабна термоядерна війна щомиті наближається до Корейського півострова як реальність", - йдеться у повідомленні агенства.

Зазначається, що у КНДР вважають спільні військові навчання США та Південної Кореї "репетицією вторгнення".

"Воля до покарання ворожих сил, які десятиліттями загрожували суверенітету нашої держави та права на існування нашого народу, чекає на момент удару", - зазначає агенство.

Там додають, що збройні сили Північної Кореї "чекатимуть свого часу".

Довідково. Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) — державна інформаційна агенція Північної Кореї, заснована 5 грудня 1946 року. Агенція представляє погляди Трудової партії Кореї та уряду Північної Кореї для іноземних читачів. Штаб-квартира видання розташована у Пхеньяні.