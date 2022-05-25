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КНДР запустила три балістичні ракети, Південна Корея та США здійснила пуски у відповідь

25 травня, 2022 середа
06:39
Світ КНДР ракета

Південна Корея та США провели випробування у відповідь на запуск КНДР трьох балістичних ракет у напрямку Японського моря

Про це повідомляє Yonhap

У середу, 25 травня, КНДР запустила одразу три балістичні ракети. Вони були випущені з району Сунан поблизу Пхеньяна. За даними NHK, дві з ракет упали за межі виключної економічної зони Японії.

У відповідь на провокацію КНДР, США та Південною Кореєю були проведені спільні навчання Elephant Walk та пуски ракет класу "земля - земля". 

В об’єднаному комітеті начальників штабів заявили, що пуски продемонстрували атакувальну здатність об'єднаних збройних сил США та Південної Кореї для стримування подальших провокацій з боку КНДР, яка з початку 2022 року здійснила вже 17 пусків балістичних ракет. 

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КНДР
Північна Корея
США
балістичні ракети
випробування зброї
Південня Корея
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