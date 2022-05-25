КНДР запустила три балістичні ракети, Південна Корея та США здійснила пуски у відповідь
Південна Корея та США провели випробування у відповідь на запуск КНДР трьох балістичних ракет у напрямку Японського моря
Про це повідомляє Yonhap.
У середу, 25 травня, КНДР запустила одразу три балістичні ракети. Вони були випущені з району Сунан поблизу Пхеньяна. За даними NHK, дві з ракет упали за межі виключної економічної зони Японії.
У відповідь на провокацію КНДР, США та Південною Кореєю були проведені спільні навчання Elephant Walk та пуски ракет класу "земля - земля".
В об’єднаному комітеті начальників штабів заявили, що пуски продемонстрували атакувальну здатність об'єднаних збройних сил США та Південної Кореї для стримування подальших провокацій з боку КНДР, яка з початку 2022 року здійснила вже 17 пусків балістичних ракет.
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25 березня стало відомо, що Північна Корея розробила нову міжконтинентальну балістичну ракету.
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