Про це повідомляє Yonhap.

У середу, 25 травня, КНДР запустила одразу три балістичні ракети. Вони були випущені з району Сунан поблизу Пхеньяна. За даними NHK, дві з ракет упали за межі виключної економічної зони Японії.

У відповідь на провокацію КНДР, США та Південною Кореєю були проведені спільні навчання Elephant Walk та пуски ракет класу "земля - земля".

В об’єднаному комітеті начальників штабів заявили, що пуски продемонстрували атакувальну здатність об'єднаних збройних сил США та Південної Кореї для стримування подальших провокацій з боку КНДР, яка з початку 2022 року здійснила вже 17 пусків балістичних ракет.

25 березня стало відомо, що Північна Корея розробила нову міжконтинентальну балістичну ракету.

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