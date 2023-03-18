Про це заявив ексрадник колишнього командувача сухопутних військ США в Європі Марк Войджер в етері Еспресо.

За його словами, Україна може переконати Китай, що йому не вигідна війна, бо він має значну фінансову стратегічну ініціативу, і логічним було б бажання зупинити вторгнення РФ.

"Але також я бачу тут структурну проблему щодо України: у Західному світі жоден серйозний політик не може погодитися на те, щоб війна зупинилася й Росія втримала ці території, які вона окупує незаконно. Тому тут буде важко, якщо навіть усі зможуть переконати Путіна залишити ці території. Я гадаю, що в Москві буде розмова як мінімум про боєприпаси, про допомогу, фінансові інструменти й інші шляхи й методи, якими Китай може допомогти Росії", - зауважив Марк Войджер.

Експерт вважає, що президент Китаю Сі Цзіньпін запропонує припинити вогонь або просуватиме свій таємний чи відкритий план.

"Я не думаю, що це матиме успіх. Сі й Путін занадто ідеологічно близькі. Сі не хоче глобальної війни, щоб ця система рухнула, але хоче гібридної, замороженого конфлікту, щоб Захід і Америка постійно відволікалися подалі від Китаю. Це в інтересах його стратегічного бачення нового глобального світового порядку", - наголосив експерт.