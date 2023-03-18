КНР не хоче глобальної війни, але прагне, щоб вторгнення РФ в Україну заморозилося, - міжнародний експерт Войджер
Захід не хоче, щоб РФ утримала окуповані території України, але КНР прагне замороження війни
Про це заявив ексрадник колишнього командувача сухопутних військ США в Європі Марк Войджер в етері Еспресо.
За його словами, Україна може переконати Китай, що йому не вигідна війна, бо він має значну фінансову стратегічну ініціативу, і логічним було б бажання зупинити вторгнення РФ.
"Але також я бачу тут структурну проблему щодо України: у Західному світі жоден серйозний політик не може погодитися на те, щоб війна зупинилася й Росія втримала ці території, які вона окупує незаконно. Тому тут буде важко, якщо навіть усі зможуть переконати Путіна залишити ці території. Я гадаю, що в Москві буде розмова як мінімум про боєприпаси, про допомогу, фінансові інструменти й інші шляхи й методи, якими Китай може допомогти Росії", - зауважив Марк Войджер.
Експерт вважає, що президент Китаю Сі Цзіньпін запропонує припинити вогонь або просуватиме свій таємний чи відкритий план.
"Я не думаю, що це матиме успіх. Сі й Путін занадто ідеологічно близькі. Сі не хоче глобальної війни, щоб ця система рухнула, але хоче гібридної, замороженого конфлікту, щоб Захід і Америка постійно відволікалися подалі від Китаю. Це в інтересах його стратегічного бачення нового глобального світового порядку", - наголосив експерт.
- 17 березня Інститут вивчення війни припустив, що темою переговорів лідерів РФ і Китаю стане посередництво Сі Цзіньпіна у війні проти України та шляхи обходу санкцій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.99
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе