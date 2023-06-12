Княжицький про саміт НАТО у Вільнюсі: Наше завдання – повпливати, щоб гарантії та членство в Альянсі були напряму озвучені і цей процес почався
Народний депутат України Микола Княжицький вважає, що Україна отримає гарантії та членство у НАТО, але коли це відбудеться, поки сказати складно
Про це він розповів в етері Еспресо.
Микола Княжицький дав коментар щодо очікувань результатів саміту НАТО у Вільнюсі.
"Впливати на міжнародну громадську думку повинні українські організації, які за це відповідають. Інколи вони інформаційну війну виграють, а інколи програють. І ми це бачили з підривом Каховської греблі, де, на жаль, ми не змогли досягти результату при однозначності ситуації. Тому на громадську думку ми не вплинемо за такий короткий період, а от на думку політиків і тих країн, які є членами НАТО, ми вплинути можемо. Я не знаю, чи буде результативним цей вплив. Очевидно, розмови про те, щоб Україна отримала гарантії НАТО, йдуть дуже активні. Я вірю в те, що ми отримаємо ці гарантії і так само вірю, що ми станемо членами НАТО. Однак, коли це відбудеться, мені сказати складно. У мене є сумніви, що ми будемо мати великий прорив на Вільнюському саміті. Наше завдання – повпливати, щоб все ж таки ці гарантії та членство у НАТО були на пряму озвучені і цей процес почався", - зауважив народний депутат.
Княжицький не думає, що це якось вплине на Росію.
"Якщо не вдасться мати прорив у Вільнюсі, то я точно у це вірю у наступному році у Вашингтоні. Тако ж вірю у поступ на Вільнюському саміті, очевидно, не такий, який ми з вами хотіли б бачити, бо чудово розуміємо, що гарантії від НАТО та наше членство в Альянсі зупинить агресора. Але, я думаю, є й інші способи підтримки і ми їх теж отримаємо", - додав нардеп.
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